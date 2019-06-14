Ани Лорак показала нового бойфренда: вот это поворот (фото)

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Ани Лорак в сети уже "благословляют" - фаны ошарашены новостью про роман

Ани Лорак показала своего нового избранника - 26-летнего саунд-продюсера лейбла Black Star Егора Глеба. Артистка опубликовала в сети совместное фото, там самым практически подтвердив слухи о романе между ними. Нежный снимок украинская певица выложила в своем Instagram.

Сразу после этого в сети поклонники Каролины осыпали ее поздравлениями и отметили, что они превосходно смотрятся вместе.

"Доброго, теплого вечера!" - подписала звезда кадр.

Ани Лорак и Егор Глеб (фото: instagram.com/anilorak)

Егор Глеб родом из Украины, ранее он жил в Киеве. Также известно, что он близко дружит с Егором Кридом.

"Егор Глеб - живой персонаж, он друг Егора Булаткина, он саунд-продюсер Black Star, Влад Palagin так же их близкий знакомый, который пишет биты (альбом ЧтоОниЗнают) состоит из его битов, там даже есть его голос "Palagin on the beat". У него есть сын - Даниель (я не знаю, через "Е" или через "Э"), он был женат, бывшая жена Егора Глеба - сестра Миши Марвина - Татьяна Решетняк (тоже певица)..." - вот так описывал Глеба Егор Крид.

Егор Крид и Егор Глеб (фото: ask.fm)

Кстати, недавно в интернете появилось видео, на котором Егора заметили рядом с Ани Лорак - он приехал поддержать ее на репетицию одного из концертов российских звезд.

Егор Крид и Егор Глеб (фото: instagram.com/egor.picx)

В комментариях в фото фаны "благословляют" пару:

Будьте счастливы. Пусть ваша душа заживет.

Новый мужчина - ого. Пусть она только будет счастливая, а все не важно.

Женского счастья - красивой женщине;

Красивая пара!

Ого, вот это поворот, честно неожиданно, но все равно всегда поддерживаю, счастья вам Каролина!

Рад за тебя. Я хочу, чтобы ты была счастлива навсегда, моя любимая Каролина. Все будет хорошо для тебя. Вы заслуживаете всего самого лучшего.

Молодой еще в добавок...

Скрин комментариев

Ранее сообщалось, что Ани Лорак уволила всю свою команду. Предполагается, что теперь она начнет сотрудничать с Black Star, в котором Егор Глеб является саунд-продюссером.

Также мы писали о том, что ранее появилось доказательство того, что между Ани Лорак и Лазаревым есть отношения.

К слову, недавно Ани Лорак заинтриговала поклонников выходом новой песни, поклонники предполагают, что это будет дуэт с Сергеем Лазаревым.