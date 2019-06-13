Ани Лорак закрутила роман с молодым незнакомцем: что о нем известно

Ани Лорак (фото: facebook.com/AniLorak)

Ани Лорак приписывают роман с саунд-продюссером известного лейбла

Ани Лорак засекли с молодым незнакомцем, с которым скандальной украинской певице приписывают отношения. Об этом пишет Telegram-канал "Только никому", который и опубликовал совместные снимки предполагаемых возлюбленных.

26-летнего молодого человека зовут Егор Глеб, он саунд-продюсер лейбла Black Star и близкий друг Егора Крида.

Ани Лорак засекли с новым возлюбленным (коллаж: Telegram-канал "Только никому")

Егор Глеб родом из Украины, ранее жил в Киеве. По записям из платформы Ask.fm, можно понять, что он близко дружит и Егором Кридом.

Ани Лорак засекли с новым возлюбленным (Егор Крид и Егор Глеб, фото: ask.fm)

Ранее в сеть слили видео, на котором Егора заметили рядом с Каролиной. Он приехал поддержать ее на репетицию одного из концертов российских звезд.

Ани Лорак засекли с новым возлюбленным (видео: YouTube/Саша Книголюбова)

По информации платформы Ask.fm можно определить, что молодому человеку около 26 лет.

Ани Лорак засекли с новым возлюбленным (Егор Глеб, фото: ask.fm)

Также молодой человек публиковал фото с ребенком, которого называет своим сыном. Правда о матери мальчика информация отсутствует.

Ани Лорак засекли с новым возлюбленным (Егор Глеб с сыном, фото: ask.fm)

Ранее сообщалось, что Ани Лорак уволила всю свою команду. Предполагается, что теперь она начнет сотрудничать с Black Star, в котором Егор Глеб является саунд-продюссером.

К слову, недавно в сеть попали свадебные снимки Сергея Лазарева. На них он позирует у алтаря с эффектной брюнеткой.

Напомним, ранее появилось доказательство того, что между Ани Лорак и Лазаревым есть отношения.