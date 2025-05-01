Ідеальний обід за 5 хвилин: простий та бюджетний рецепт квасолі з зі шпинатом

Квасоля зі шпинатом - ідеальна страва для тих, хто слідкує за своїм раціоном. Це може бути ситний білковий обід або вечеря, які вгамують ваш голод, повернуть сили, подарують насолоду від смаку.

Для цієї страви можна використовувати варену або консервовану квасолю. Якщо у вас є трошки часу, то замочіть квасолю завчасно на декілька годин. Варитися вона буде потім швидко, від півгодини. Але для економії часу можна взяти будь-яку консервовану квасолю.

Що вам знадобиться:

Квасоля відварена або консервована - 300 г

Часник - 2 зубчики

Петрушка, пучок

Бебі-шпинат - 100 г

Лимон, сік - 1 ст. ложка

Оливкова олія - до вашого смаку

Сіль, перець, спеції - до вашого смаку

Як готувати квасолю зі шпинатом

На розігріту сковорідку налийте трохи олії та вичавіть часник. Вогонь має бути середній. Поки часник нагрівається, нашаткуйте вимиту петрушку. Квасолю процідить та викладіть на сковорідку - коли почне пахнути часник.

Додайте сіль, перець, улюблені спеції, все добре перемішайте. Всипте петрушку і додайте лимонний сік.

Додайте на сковорідку шпинат і накрийте все кришкою. Дайте протушкуватися 2 хвилини, щоб шпинат став м'яким. Обережно зніміть кришку та перемішайте усю страву. Вимкніть вогонь.

Подавати квасолю можна з кашами або тостами, з будь-яким гарніром або овочами. Можна також їсти і як окрему страву.