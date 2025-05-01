Идеальный обед за 5 минут: простой и бюджетный рецепт фасоли со шпинатом

Фасоль со шпинатом - идеальное блюдо для тех, кто следит за своим рационом. Это может быть сытный белковый обед или ужин, которые утолят ваш голод, вернут силы, подарят наслаждение от вкуса.

Для этого блюда можно использовать вареную или консервированную фасоль. Если у вас есть немножко времени, то замочите фасоль заблаговременно на несколько часов. Вариться она будет потом быстро, от получаса. Но для экономии времени можно взять любую консервированную фасоль.

Что вам понадобится:

Фасоль отварная или консервированная - 300 г

Чеснок - 2 зубчика

Петрушка, пучок

Беби-шпинат - 100 г

Лимон, сок - 1 ст. ложка

Оливковое масло - по вашему вкусу

Соль, перец, специи - по вашему вкусу

Как готовить фасоль со шпинатом

На разогретую сковородку налейте немного масла и выжмите чеснок. Огонь должен быть средний. Пока чеснок нагревается, нарежьте вымытую петрушку. Фасоль процедите и выложите на сковородку - когда начнет пахнуть чеснок.

Добавьте соль, перец, любимые специи, все хорошо перемешайте. Всыпьте петрушку и добавьте лимонный сок.

Добавьте на сковородку шпинат и накройте все крышкой. Дайте потушиться 2 минуты, чтобы шпинат стал мягким. Осторожно снимите крышку и перемешайте все блюдо. Выключите огонь.

Подавать фасоль можно с кашами или тостами, с любым гарниром или овощами. Можно также есть и как отдельное блюдо.