Справжній весняний суп, який наповнить вас енергією: готуємо з молодої кропиви
Молода кропива - це дуже корисна зелень, багате джерело вітамінів С, Д та заліза. Наприклад, вітаміну С у молодій кропиві - у 4 рази більше, ніж у лимоні. Тому варто спробувати приготувати цей весняний суп і ви точно будете його готувати частіше.
Як готувати суп з молодої кропиви, щоб він був корисним для організму, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Gospoda.
Що вам знадобиться:
- Молоді пагони кропиви - 3 склянки
- Часник - 3 зубчики
- Кольрабі - 1 шт. або 100 г броколі
- Молоді пагони часнику - пучок
- Зелений горошок - 100 г
- Оливкова олія - 1-2 ст. ложки
- Сіль, перець молотий чорний, улюблені спеції - до вашого смаку
Як готувати суп з молодої кропиви
Кропиву добре промийте під проточною водою, а потім обшпарюємо окропом. Нагріваємо сковорідку і в олії обсмажуємо подрібнений молодий часник. Додаємо подрібнену кольрабі (або броколі) і ще трошки обсмажуємо.
Овочі перекладаємо у каструлю, заливаємо окропом і додаємо сіль. Наступний крок - у киплячий суп додаємо ошпарену кропиву, нарізані пагони молодого часнику і горошок.
Варимо суп до того, поки кольрабі не стане напівм'якою. Виключаємо вогонь і перебиваємо суп блендером до стану пюре. Якщо вам хочеться, аби суп був ще ситнішим - додайте трохи вершків або плавлений сир.
Подавати суп можна з сухариками.
А ось ще один рецепт супу з кропиви: