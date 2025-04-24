Справжній весняний суп, який наповнить вас енергією: готуємо з молодої кропиви

Молода кропива - це дуже корисна зелень, багате джерело вітамінів С, Д та заліза. Наприклад, вітаміну С у молодій кропиві - у 4 рази більше, ніж у лимоні. Тому варто спробувати приготувати цей весняний суп і ви точно будете його готувати частіше.

Як готувати суп з молодої кропиви, щоб він був корисним для організму, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Gospoda.

Що вам знадобиться:

Молоді пагони кропиви - 3 склянки

Часник - 3 зубчики

Кольрабі - 1 шт. або 100 г броколі

Молоді пагони часнику - пучок

Зелений горошок - 100 г

Оливкова олія - 1-2 ст. ложки

Сіль, перець молотий чорний, улюблені спеції - до вашого смаку

Як готувати суп з молодої кропиви

Кропиву добре промийте під проточною водою, а потім обшпарюємо окропом. Нагріваємо сковорідку і в олії обсмажуємо подрібнений молодий часник. Додаємо подрібнену кольрабі (або броколі) і ще трошки обсмажуємо.

Овочі перекладаємо у каструлю, заливаємо окропом і додаємо сіль. Наступний крок - у киплячий суп додаємо ошпарену кропиву, нарізані пагони молодого часнику і горошок.

Варимо суп до того, поки кольрабі не стане напівм'якою. Виключаємо вогонь і перебиваємо суп блендером до стану пюре. Якщо вам хочеться, аби суп був ще ситнішим - додайте трохи вершків або плавлений сир.

Подавати суп можна з сухариками.

А ось ще один рецепт супу з кропиви: