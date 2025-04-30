Весна в тарілці: три салати з капустою кейл, які варто спробувати

Капуста кейл (листкова капуста) повертається на пік кулінарної моди у 2025 році. Це не дивно: зелень багата вітамінами, має насичений смак і чудово поєднується з весняними овочами.

Чому кейл знову в тренді?

Капуста кейл (листова капуста) або, як її ще називають - капуста кале, вважається суперфудом: вона містить вітаміни A, C, K, антиоксиданти та клітковину.

У 2025 вона знову в моді завдяки універсальності, корисним властивостям і тренду на "реальну" їжу без надмірної обробки. Вона має протизапальні властивості, допомагає регулювати рівень цукру в крові, підтримує здоров'я шкіри та очей.

Вперше цей сорт капусти згадують ще стародавні римляни. Зараз її активно вирощують у країнах з м'яким кліматом - Італія, Франція, Нідерланди, Північна Америка. Також вона стала набирати популярність в Україні й зараз її можна побачити у багатьох супермаркетах.

У середньовічній Європі капуста кейл була основною листковою зеленню до появи інших видів капусти. Кейл споживали як джерело поживних речовин у холодну пору року. У XX столітті кейл була не дуже популярна, але у 2010 вона знову увійшла в моду як суперфуд, інгредієнт детокс-дієт, веганських страв та смузі.

Для найкращого ефекту капусту кейл радять споживати у свіжому вигляді або злегка пропареною - так зберігається більше вітамінів.

Порада: масажуйте листя кейлу з сіллю або кількома краплями олії перед тим, як додавати до салату - так вони стають м’якшими й смачнішими.

Салат з кейлом, редискою та лимонною заправкою

Інгредієнти:

капуста кейл - 1 пучок

редис - 5-6 штук

огірок - 1

зелена цибуля - 2 пера

лимонний сік - 2 ст. ложки

оливкова олія - 2 ст. ложки

сіль, перець - до вашого смаку

Приготування:

Кейл промити, видалити грубі жилки, нарізати. Пом’яти руками з дрібкою солі.

Нарізати редис і огірок тонкими скибками, подрібнити цибулю.

Змішати інгредієнти, додати сік лимона й олію. Перемішати - і все готово.

Салат з кейлом, авокадо та насінням

Інгредієнти:

капуста кейл - 1 пучок

авокадо - 1 шт.

мікс насіння (гарбузове, соняшникове, кунжут) - 2 ст. л.

яблучний оцет - 1 ст. ложка

оливкова олія - 2 ст. ложки

гірчиця в зернах - 1 ч. ложка

мед - 1 ч. ложка

Приготування:

Кейл подрібнити та злегка пом’яти.

Авокадо нарізати кубиками.

Змішати оцет, олію, гірчицю та мед - це заправка.

Все об’єднати в мисці, посипати насінням.

Весняний салат з кейлом, апельсином і буряком

Інгредієнти:

кейл - 1 пучок

варений буряк - 1 шт.

апельсин - 1 шт.

м’який сир (фета/бринза) - 50 г

бальзамічний оцет - 1 ст. ложка

олія - 1 ст. ложка

сіль - дрібка

Приготування:

Кейл підготувати й трохи пом’яти з сіллю.

Буряк нарізати скибками, апельсин очистити й порізати.

Змішати з кейлом, додати сир і заправку з оцту та олії.