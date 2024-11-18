Ідеальні пампухи до Різдва: рецепт смачнющих булочок у фритюрі від Лесі Кравецької

Пампухи - відома в усьому світі смачна випічка. В Україні їх традиційно готували на різноманітні свята, зокрема, на Святвечір або неділь, використовуючи різноманітну начинку. А несолодкі, запечені пампухи з часником зазвичай готували до борщу або юшки.

Про те, як готувати пампухи до Різдва, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал Лесі Кравецької "Львівські пляцки".

Що потрібно для пампухів

Для того, щоб приготувати різдвяні пампухи, треба такі інгредієнти:

борошно - 470-525 г

яйця - 5-6 шт.

молоко - 250 мл

цукор - 40 г

ванільний цукор - 20 г

масло - 50 г

дріжджі - 33 г

сіль - 1 г

олія - 750 мл

Начинка для солодких пампухів може бути макова, бананова, лимонна або шоколадна, зі згущеним молоком. Втім, для начинки можна використовувати навіть халву та іриски.

Для макової начинки пампухів потрібні такі інгредієнти:

мак -150 г

смажений арахіс - 50 г

цукор - 50 г

Щоб зробити макову начинку смачнішою, можна додати апельсин. Тоді необхідні ці продукти:

апельсин (середнього розміру) - 1 шт.

вода - 100 мл

цукор - 30-50 г

сухий мелений мак - 120 г

Для того, щоб зробити бананову начинку для пампухів, треба наступні інгредієнти:

цукор - 75 г

вершки (жирність 33-36%) - 60 мл

масло - 15 г

банани (середнього розміру) - 3 шт.

Для незвичної лимонної начинки потрібні ці продукти:

яйця - 3 шт.

цукор - 190 г

масло - 35 г

лимонний сік - 150 мл

кукурудзяний крохмаль - 10 г

цедра лимона - 1 ч. л.

Щоб зробити пампухи з шоколадом та згущеним молоком, знадобляться ці інгредієнти:

варене згущене молоко - 100 г

чорний шоколад з цілим лісовим горіхом - 100 г

Як готувати пампухи

Приготування опари - найважливіший крок для того, щоб зробити смачні пампухи. Завдяки цьому тісто підіймається і булочки стають пухкими та повітряними.

Для того, щоб приготувати опару, молоко треба ледь підігріти, щоб воно було теплим. Налийте молоко в глибоку миску, всипте 20 г звичайного цукру і весь ванільний цукор.

Перемішайте інгредієнти, а тоді розкришіть дріжджі у рідину. Просійте в молоко 4 ст. л. борошна, ще раз перемішайте масу до однорідної консистенції, після чого накрийте посуд рушником і переставте в тепле місце на 15-20 хвилин. За цей час маса має збільшитись принаймні вдвічі.

Готова опара для пампухів (скриншот / Львівські пляцки Леся Кравецька)

Тим часом просійте в окремий посуд борошно, а в іншій мисці збийте до світлої маси жовтки з рештою цукру, сіллю та м'яким вершковим маслом.

Опару перелийте до збитих жовтків та ретельно перемішайте суміш. Після цього всипте борошно і вимішайте тісто протягом 5-7 хвилин. Важливо, щоб тісто було еластичним та м'яким, інакше пампухи не будуть пухкими.

Посуд з тістом накрийте вологим рушником та поставте в тепле місце на 40-60 хвилин, поки маса не збільшиться вдвічі.

Готове тісто для пампухів (скриншот / Львівські пляцки Леся Кравецька)

Перекладіть тісто на змащену олією робочу поверхню. Не варто підсипати борошна - воно зіпсує пампухи. Розкачайте або розтягніть тісто на пласт завтовшки 1-1,5 см.

Виріжте кружечки тіста за допомогою склянки, а потім викладіть в центр пампуха обрану начинку. Підніміть краї заготовки та защипніть їх, щоб зробити "мішечок". Потім сформуйте з тіста кульку.

Як готувати пампухи (скриншот / Львівські пляцки Леся Кравецька)

Перекладіть пампухи на пергаментний папір зліпленими краями донизу та залиште за кімнатної температури на 20-25 хвилин. Тоді пампухи збільшаться в розмірі.

Як готувати пампухи до Різдва (скриншот / Львівські пляцки Леся Кравецька)

Як зазначає Леся Кравецька, на процес смаження пампухів впливає кількість та температура олії. По-перше, рідини має бути стільки, щоб пампухи вільно плавали в посуді. По-друге, ідеальною температурою олії є 175 градусів - тоді пампухи не вберуть забагато жиру та не згорять.

Перевірити температуру олії доволі просто - окрім термометра, можна використати дерев'яну лопатку, зануривши її в рідину. Якщо олія починає активна булькати навколо лопатки - температура правильна.

Викладіть пампух в олію нижньою стороною догори та одразу накрийте посуд кришкою. Щойно пампух зарум'яниться з одного боку, переверніть його та обсмажте, вже не накриваючи посуд кришкою.

Як смажити пампухи (скриншот / Львівські пляцки Леся Кравецька)

Після цього перекладіть пампухи на серветки, щоб прибрати зайвий жир. Коли пампухи повністю охолонуть, присипте їх цукровою пудрою - і можна насолоджуватись різдвяною випічкою.

Як готувати начинку для пампухів

Щоб пампух не розклеївся під час смаження, начинка має бути густою та бути кімнатної температури.

Різноманітна начинка для пампухів (скриншот / Львівські пляцки Леся Кравецька)

Для того, щоб приготувати пампухи з маковою начинкою, мак потрібно запарити, а потім розтерти до виділення рідини. Потім мак перемішують з цукром та подрібненим підсмаженим арахісом.

Для приготування апельсиново-макової начинки мак проварюють в домашньому апельсиновому сиропі. Для цього апельсин ретельно миють та нарізають шматочками, викидаючи кісточки, але не знімаючи шкірку.

Апельсин перекладають в каструлю, додають цукор, заливають водою і проварюють протягом 7 хвилин. Після цього суміш перебувають блендером до однорідної консистенції, потім всипають мак і проварюють до загустіння.

Щоб зробити начинку з карамелізованих бананів, цукор розтоплюють в пательні, потім додають гарячі вершки та м'яке масло. Банани нарізають на кружальці завтовшки 1-1,5 см і тушкують в суміші протягом 5 хвилин.

Для того, щоб приготувати пампухи з лимонною начинкою, яйця змішують з цукром, лимонним соком, цедрою і крохмалем. Суміш доводять до кипіння, помішуючи, а потім протираю через сито та додають масло. Такою начинкою наповнюють пампухи після випікання, використовуючи кондитерський шприц.

Щоб приготувати начинку для пампухів зі згущеного молока та шоколаду, шоколад потрібно посікти в крихту в чаші комбайна, а потім перемішати з вареним згущеним молоком. Таку начинку викладають на тісто перед формуванням пампуха.