Пісні голубці з картоплею та грибами: стародавній рецепт відомої української страви

Голубці - відома українська страва, яку готують, загортаючи м'ясну начинку в лист капусти. Але можна зробити голубці пісними, замінивши м'ясо на картоплю з грибами.

Про те, як готувати пісні голубці з картоплею і грибами, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".

Що потрібно для голубців з картоплею і грибами

Для того, щоб приготувати пісні голубці з картоплею і грибами, треба наступні продукти:

капуста - 1 шт.

гриби сушені - 50 г

картопля - 1 кг

морква - 1 шт.

цибуля - 3 шт.

помідори чері - 8 шт.

часник - 2 зубчики

сіль - 1 ч. л.

лавровий лист - 1 шт.

духмяний перець - 3-5 шт.

олія - 1-2 ст. л.

перець - до смаку

Як готувати голубці з картоплею і грибами

Для початку залийте сушені гриби гарячою водою і залиште їх настоюватись. Тим часом приготуйте капусту.

В глибоку каструлю налийте воду і поставте посуд на вогонь. Виріжте з капусти качан і занурте капустину в киплячу воду, попередньо підсоливши рідину.

Залиште капусту в окропі на декілька хвилин, а потім відділіть листочки, які стали м'якими. Продовжте пропарювати капусту, шар за шаром знімаючи м'які листочки.

Зріжте тверду частину листка, щоб легко скручувати голубці, не порвавши листочки.

Як готувати голубці (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Щоб зробити начинку для пісних голубців, поріжте гриби на маленькі частини. Пересипте нарізані гриби в розігріту глибоку пательню. Почистьте і наріжте 1 цибулю на коротку соломку або кубики - і додайте до грибів.

Почистьте моркву, натріть її на великій терці. Пересипте моркву до цибулі і грибів, перемішайте начинку і смажте її до золотистого кольору. Готову засмажку перекладіть в миску.

Засмажка для начинки до голубців (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Почистьте і натріть картоплю на терці, як для дерунів. Перед приготуванням перекладіть картоплю на дрібне сито, щоб прибрати зайву воду.

Тим часом почистьте і перетріть 2 очищені цибулини, а потім перемішайте їх з картоплею. Після цього змішайте картопляну начинку з овочевою засмажкою.

До смаку очистьте і пропустіть через прес 2 зубчики часнику, а потім додайте його в овочеву начинку. За бажанням додайте до начинки сіль та перець.

Картопляна начинка для голубців (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Варити голубці найкраще в чавунному казанку або каструлі. Дно глибокої каструлі з товстими стінками присипте обрізками капустяного листя, щоб голубці не пригоріли.

Розріжте навпіл помідори і також покладіть їх в каструлю - вони нададуть голубцям цікавого смаку.

Сформуйте голубці: розкладіть начинку по капустяних листках і згорніть рулетики. Щільно викладіть готові голубці в чавунну пательню.

Як варити голубці (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Влийте в каструлю олію, додайте духмяний перець і лавровий лист, підсоліть до смаку. Важливо налити води стільки, щоб всі голубці були покриті рідиною.

Щоб голубці не спливали, зверху потрібно поставити тарілку - як прес. Накрийте посуд кришкою і варіть голубці на слабкому вогні протягом 1-15 години.