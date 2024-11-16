Різдвяний пиріг з фініками: невагома святкова випічка за рецептом Ектора

Пиріг з фініками - смачний рецепт випічки до Різдва. Фініки також можна замінити на родзинки, чорнослив та курагу, а подавати такий десерт варто з чаєм або какао.

Про те, як готувати різдвяний пиріг з фініками, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на офіційну Instagram-сторінку Ектора Хіменеса-Браво.

Що потрібно для різдвяного пирога

Для того, щоб приготувати різдвяну випічку з фініками, треба такі інгредієнти:

фініки без кісточок - 7-10 шт.

борошно - 1/2 склянки

окріп - 3/4 склянки

яйця - 2 шт.

масло - 250 г

вершки (жирні) - 3/4 склянки

мед - 3 ст.л.

екстракт ванілі - 1,5 ч. л.

коричневий цукор - 1 склянка

сода - 1 ч. л.

розпушувач - 1 ч. л.

сіль - 1/2 ч. л.

Як готувати пиріг з фініками

Щоб приготувати пиріг з фініками або чорносливом, сухофрукти потрібно присипати содою та залити окропом. 70 г масла потрібно розтопити та збити з 1/4 склянки цукру та 2 ст. л. меду. Щоб мед був більш рідким та краще змішувався з іншими інгредієнтами, його можна підігріти.

Додайте 1 ч. л. екстракту ванілі, борошно, розпушувач і сіль. Дістаньте яйця з холодильника та зачекайте деякий час, щоб вони нагрілися до кімнатної температури.

Тоді розбийте їх до масляної суміші і перемішайте всі інгредієнти. Фініки або інші сухофрукти потрібно подрібнити за допомогою блендера або розім'яти виделкою в пюре.

Додайте фініки в суміш і ретельно вимішайте тісто для різдвяного пирога. Рівномірно викладіть тісто в круглу форму для випікання.

Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте пиріг до золотистого кольору. Тим часом приготуйте солодкий соус для декорування пирога.

Для цього розтопіть в каструлі решту масла, всипте 3/4 склянки цукру, влийте 1 ст. л. меду та ванільний екстракт. За бажанням можна додати дрібку солі до смаку.

Варіть соус на слабкому вогні до загустіння, постійно помішуючи. Коли пиріг буде готовий, дістаньте його з форми і полийте готовим соусом.