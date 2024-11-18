Идеальные пампухи к Рождеству: рецепт вкусных булочек во фритюре от Леси Кравецкой
Пампухи - известная во всем мире вкусная выпечка. В Украине их традиционно готовили на всевозможные праздники, в частности, на Сочельник или воскресенье, используя разнообразную начинку. А несладкие, запеченные пампухи с чесноком обычно готовили к борщу или ухе.
О том, как готовить пончики к Рождеству, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал Леси Кравецкой "Львівські пляцки".
Что нужно для пампухов
Для того чтобы приготовить рождественские пампухи, нужны следующие ингредиенты:
- мука - 470-525 г
- яйца - 5-6 шт.
- молоко - 250 мл
- сахар - 40 г
- ванильный сахар - 20 г
- сливочное масло - 50 г
- дрожжи - 33 г
- соль - 1 г
- растительное масло - 750 мл
Начинка для сладких пампухов может быть маковая, банановая, лимонная или шоколадная, со сгущенкой. Впрочем, для начинки можно использовать даже халву и ириски.
Для маковой начинки пампухов требуются следующие ингредиенты:
- мак -150 г
- жареный арахис - 50 г
- сахар - 50 г
Чтобы сделать маковую начинку вкуснее, можно добавить апельсин. Тогда необходимы эти продукты:
- апельсин (среднего размера) - 1 шт.
- вода - 100 мл
- сахар - 30-50 г
- сухой молотый мак - 120 г
Для того чтобы сделать банановую начинку для пампухов, нужны следующие ингредиенты:
- сахар - 75 г
- сливки (жирность 33-36%) - 60 мл
- сливочное масло - 15 г
- бананы (среднего размера) - 3 шт.
Для необычной лимонной начинки нужны эти продукты:
- яйца - 3 шт.
- сахар - 190 г
- сливочное масло - 35 г
- лимонный сок - 150 мл
- кукурузный крахмал - 10 г
- цедра лимона - 1 ч. л.
Чтобы сделать пампухи с шоколадом и сгущенкой, понадобятся эти ингредиенты:
- вареная сгущенка - 100 г
- черный шоколад с целым лесным орехом - 100 г
Как готовить пампухи
Приготовление опары - важнейший шаг для того, чтобы сделать вкусные пампухи. Благодаря этому тесто поднимается и булочки становятся пышными и воздушными.
Для того чтобы приготовить опару, молоко надо слегка подогреть, чтобы оно было теплым. Налейте молоко в глубокую миску, всыпьте 20 г обыкновенного сахара и весь ванильный сахар.
Перемешайте ингредиенты, затем раскрошите дрожжи в жидкость. Просейте в молоко 4 ст. л. муки, перемешайте еще раз массу до однородной консистенции, после чего накройте посуду полотенцем и переставьте в теплое место на 15-20 минут. За это время масса должна увеличиться по крайней мере вдвое.
Готовая опара для пампухов (скриншот / Львівські пляцки Леся Кравецька)
Тем временем просейте в отдельную посуду муку, а в другой миске взбейте до светлой массы желтки с оставшимися сахаром, солью и мягким сливочным маслом.
Опару перелейте взбитые желтки и тщательно перемешайте смесь. После этого всыпьте муку и перемешайте тесто в течение 5-7 минут. Важно, чтобы тесто было эластичным и мягким, иначе пампухи не будут пышными.
Посуду с тестом накройте влажным полотенцем и поставьте в теплое место на 40-60 минут, пока масса не увеличится вдвое.
Готовое тесто для пампухов (скриншот / Львівські пляцки Леся Кравецька)
Переложите тесто на смазанную маслом рабочую поверхность. Не стоит подсыпать муки - она испортит пампухи. Раскатайте или растяните тесто на пласт толщиной 1-1,5 см.
Вырежьте кружочки теста с помощью стакана, а затем выложите в центр пампуха выбранную начинку. Поднимите края заготовки и защипните их, чтобы сделать "мешочек". Затем сформуйте из теста шарик.
Как готовить пампухи (скриншот / Львівські пляцки Леся Кравецька)
Переложите пампухи на пергаментную бумагу слепленными краями вниз и оставьте при комнатной температуре на 20-25 минут. Тогда пампухи увеличатся в размере.
Как готовить пампухи к Рождеству (скриншот / Львівські пляцки Леся Кравецька)
Как отмечает Леся Кравецкая, на процесс жарки пампухов влияет количество и температура масла. Во-первых, жидкости должно быть столько, чтобы пампухи свободно плавали в посуде. Во-вторых, идеальной температурой масла является 175 градусов - тогда пампухи не впитают слишком много жира и не сгорят.
Проверить температуру масла достаточно просто - кроме термометра, можно использовать деревянную лопатку, погрузив ее в жидкость. Если масло начинает активно булькать вокруг лопатки - температура правильная.
Выложите пампух в масло нижней стороной вверх и накройте посуду крышкой. Как только пампух зарумянится с одной стороны, переверните его и обжарьте, не накрывая посуду крышкой.
Как жарить пампухи (скриншот / Львівські пляцки Леся Кравецька)
После этого переложите пампухи на салфетки, чтобы убрать лишний жир. Когда пампухи полностью остынут, присыпьте их сахарной пудрой - и можно наслаждаться рождественской выпечкой.
Как готовить начинку для пампухов
Чтобы пампух не расклеился во время жарки, начинка должна быть густой и комнатной температуры.
Разнообразная начинка для пампухов (скриншот / Львівські пляцки Леся Кравецька)
Для того чтобы приготовить пампухи с маковой начинкой, мак нужно запарить, а затем растереть до выделения жидкости. Затем мак перемешивают с сахаром и измельченным поджаренным арахисом.
Для приготовления апельсиново-маковой начинки мак проваривают в домашнем апельсиновом сиропе. Для этого апельсин тщательно моют и нарезают кусочками, выбрасывая косточки, но не снимая кожуру.
Апельсин перекладывают в кастрюлю, добавляют сахар, заливают водой и проваривают в течение 7 минут. После этого смесь находятся блендером до однородной консистенции, затем всыпают мак и проваривают до загустения.
Чтобы сделать начинку из карамелизированных бананов, сахар растапливают в сковороде, затем добавляют горячие сливки и мягкое масло. Бананы нарезают на кружочки толщиной 1-1,5 см и тушат в смеси 5 минут.
Для того чтобы приготовить пампухи с лимонной начинкой, яйца смешивают с сахаром, лимонным соком, цедрой и крахмалом. Смесь доводят до кипения, помешивая, затем протираю через сито и добавляют масло. Такой начинкой наполняют пампухи после выпечки, используя кондитерский шприц.
Чтобы приготовить начинку для пампухов из сгущенки и шоколада, шоколад нужно порубить в крошку в чаше комбайна, а затем перемешать с вареной сгущенкой. Такую начинку выкладывают на тесто перед формированием пампуха.
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