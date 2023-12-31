Хто з українців може розраховувати на 13 зарплату

У законодавстві немає поняття "13 зарплата", але бухгалтери саме так називають річну премію у розмірі окладу працівника, яку виплачують у кінці грудня або ж у першій половині січня.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію юриста Тетяни Ходіневич в Instagram .

Кому і коли можуть призначити 13 зарплату

13-та зарплата виплачується на розсуд роботодавців. Таку назву вона отримала, бо її виплачують у кінці року. Фактично це річна премія за якісну роботу. Умови її виплати та розмір, як правило, зазначаються у колективному договорі.

За кожен місяць роботи протягом року працівнику нараховується одна дванадцята від його місячного окладу. Тобто якщо працівник в якійсь європейській компанії отримує 1200 євро на місяць і працював на одному місці 10 місяців протягом року, йому б нарахували: 1.200 ÷ 12 × 10 = 1.000 євро.

Якщо ж працівник працював цілий рік, то розмір його 13-ї зарплати дорівнюватиме окладу.

Що враховують при виплаті 13 зарплати:

чи був працівник на медичному лікарняному

у відпустці

у відпустці по догляду за дитиною

святкові дні

чи на лікарняному через нещасний випадок чи професійну хворобу

Яким може бути нарахування 13 зарплати:

береться до уваги стаж роботи на підприємстві

відсоткове відношення до посадового окладу

фіксований розмір для всіх працівників

Додамо, що 13-та зарплата входить до фонду оплати праці у складі інших заохочувальних та компенсаційних виплат. Тобто вона буде оподатковуватись на загальних підставах за ставками, встановленими п. 167.1 ПКУ (15% - 17%). Відповідно, з неї вирахують розміри: ЄСВ та податкової соціальної пільги за наявності.