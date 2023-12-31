Кто из украинцев может рассчитывать на 13 зарплату
В законодательстве нет понятия "13 зарплата", но бухгалтеры именно так называют годовую премию в размере оклада работника, которую выплачивают в конце декабря или же в первой половине января.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию юриста Татьяны Ходиневич в Instagram.
Кому и когда могут назначить 13 зарплату
13-я зарплата выплачивается на усмотрение работодателей. Такое название она получила, потому что ее выплачивают в конце года. Фактически это годовая премия за качественную работу. Условия ее выплаты и размеры, как правило, указывается в коллективном договоре.
За каждый месяц работы за год работнику насчитывается одна двенадцатая от его месячного оклада. То есть если работник в какой-то европейской компании получает 1200 евро в месяц и работал на одном месте 10 месяцев в течение года, ему насчитали бы: 1.200 ÷ 12 × 10 = 1.000 евро.
Если же работник работал круглый год, то размер его 13-й зарплаты будет равен окладу.
Что учитывают при выплате 13 зарплаты:
- был ли работник на медицинском больничном
- в отпуске
- в отпуске по уходу за ребенком
- праздничные дни
- был ли на больничном из-за несчастного случая или профессиональной болезни
Каким может быть начисления 13 зарплаты:
- учитывается стаж работы на предприятии
- процентное отношение к должностному окладу
- фиксированный размер для всех работников
Добавим, что 13-я зарплата входит в фонд оплаты труда в составе других поощрительных и компенсационных выплат. То есть она будет облагаться налогом на общих основаниях по ставкам, установленным п. 167.1 НКУ (15% - 17%). Соответственно, с нее рассчитают размеры: ЕСВ и налоговой социальной льготы при наличии.
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