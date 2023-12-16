12 кроків, які треба зробити вже зараз, щоб досягти фінансового успіху у 2024 році

Як досягти фінансового успіху в наступному році (фото: Freepik)

Щоб досягти фінансового успіху у наступному році, потрібно змінювати свої звички вже зараз - контролювати власні витрати, грамотно формувати бюджет та інвестувати.

Про те, які 12 кроків допоможуть досягти фінансового успіху в наступному році, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію фінансиста Наталії Рудевіч в Instagram.