Якої звички треба позбутись вже зараз, щоб покращити свій фінансовий стан

Наш фінансовий стан напряму залежить від звичок. Одні нам допомагають досягти добробуту, інші ж навпаки - заважають розбагатіти. Тож яку звичку варто залишити у цьому році, аби у 2024-му покращити свій фінансовий стан?

Відповідь на це питання дає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію фінансиста Наталії Рудевіч в Instagram .

Якої "звички бідності" варто позбутись

"Пропоную почати думати: що взагалі я хочу у Новому році? І що точно варто залишити в цьому і не брати далі? Які емоції, звички, думки, яких людей", - каже Рудевіч.

Фінансист рекомендує залишити у цьому році страх і жалість до себе. Адже 2023 рік змусив багатьох відкладати своє життя на потім, коли закінчиться війна.

"В арсеналі бідної людини є десятки приводів пошкодувати себе, а капітал на жалості не заробиш", - говорить експерт.

Також вона радить позбутись звички - витрачати свої гроші даремно.

"Але як це зробити? Бідна людина не має фінансової стратегії. Її мета - заробляй і витрачай. Заможна людина навпаки - отримані працею гроші інвестує у створення капіталу", - каже експерт.

За її словами, поширена помилка мислення у такій ситуації: "Що я можу інвестувати, якщо грошей немає?"

"Грошей немає, бо людина не думає про майбутнє. Багатими стають не ті, хто багато заробляє, а ті, хто навчився грамотно керувати своїми доходами", - говорить Рудевіч.

Вона додає, що типовий представник бідняків підписаний на величезну кількість безкоштовних тренінгів та семінарів, більшу частину яких він так ніколи і не прослухає. У результаті людина живе в ілюзії навчання, а насправді ніякого розвитку не має.

"Щоб стати успішним інвестором чи створити капітал, необхідне живе спілкування зі своїм наставником, потрібен чіткий курс дій до поставленої мети. Ціна тренінгу - це не лише показник майбутнього успіху, а й ціна вашої мотивації", - зазначає Рудевіч.