Хто такий Марк Карні, який змінить Трюдо: усі цікаві факти про його життя та дружину

У Канаді готуються замінити нинішнього прем'єр-міністра Джастіна Трюдо й у неділю був обраний новий лідер Ліберальної партії Канади - Марк Карні. Саме він очолить партію на наступних федеральних виборах цього року у нього є всі шанси стати новим лідером Канади.

Хто такий Марк Карні, що відомо про його життя та погляди і як він ставиться до України, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Біографія Марка Карні

Марк Джозеф Карні народився 16 березня 1965 року в Форт-Сміті, Канада. Виріс в Едмонтоні. Здобув ступінь бакалавра економіки в Гарвардському університеті в 1998 році.

Ступінь магістра і докторський ступінь Карні отримав в Оксфордському університеті. Працював в одній з найбільших інвестиційних компаній світу - Goldman Sachs. У 2004 році приєднався до Департаменту фінансів Канади як старший помічник заступника міністра.

У 2007 році був призначений керівником Банку Канади, де пропрацював до 2013 року. Згодом став очільником Банку Англії, звідки знову пішов у приватний бізнес. Під час пандемії був неофіційним радником Джастіна Трюдо.

У січні Марк Карні подав у відставку з усіх посад, щоб балотуватися у лідери Ліберальної партії Канади. 9 березня був обраний 86% голосів. Марк Карні - новачок у великій політиці (фото: Getty Images)

Політика в житті Карні

Наступний лідер Канади - новачок у політиці, хоч і має величезний досвід у фінансовій сфері. Йому пощастило витримати й кризи, і пандемію, і різноманітні політичні шторми. Ліберальна партія понад 10 років хотіла залучити Карні, але він не дуже поспішав йти в політику.

У 2019 році Марк став спеціальним посланником ООН з кліматичних заходів і фінансів і виступав за те, щоб фінансовий сектор інвестував у нульові чисті викиди.

Карні зробив чисту енергію, кліматичну політику та економічне процвітання Канади одним з центральних аспектів своєї кампанії. Він вважає, що низький рівень викидів вуглецю допоможе Канаді стати більш конкурентоспроможною.

Експерти вважають, що минуле Карні робить його унікальним для посади прем'єр-міністра, оскільки Канада бореться з загостренням відносин з США та ескалацією торгової війни. До того ж він патріот й любить свою країну, а ще - відмінний кризовий менеджер.

Йому доведеться вести жорстку політику у відповідь на фінансові закиди Трампа - мита, тарифи. А ще - втримати роль Канади у забезпеченні світового порядку та суттєво підняти рівень довіри до Ліберальної партії.

Експерти підкреслюють, що Марк Карні - проти будь-яких торгівельних воєн і дії адміністрації Трампа, за словами нового очільника Канади - суттєво погіршують економіку не тільки у країнах, по яких б'є США, а і в самих штатах.

Цікаві факти про Марка Карні

З 2011 по 2018 рік Карні очолював Раду фінансової стабільності, яка координувала роботу світових фінансових установ під час першого президентського терміну Трампа. І він бував на заходах G20, де мав нагоду спостерігати за американським президентом особисто.

А ще Марк Карні симпатизує Греті Тунберг, яку не дуже люблять в адміністрації американського президента.

Карні - ревний католик, має консервативні погляди на цінності, він цікавиться та займається спортом. В юності він грав у хокей.

Ще він пов'язаний з Великобританією, навіть є громадянином цієї країни та Ірландії, і має дуже гарні зв'язки у світовому колі фінансистів.

Дружина Марка Карні

Діана Фокс Карні - британський економіст та письменниця. Вона займається багатьма проєктами у сфері екології та соціальній політиці. На її рахунку багато написаних книг і вона займала різні посади в галузі досліджень.

Дружина Карні народилася у Великобританії. Має ступінь з філософії, політики та економіки, магістра економіки сільського господарства та ступінь магістра міжнародних відносин.

З чоловіком вона познайомилася під час навчання в Оксфордському університеті. В 1994 році пара одружилася - в той час Марк закінчував свою докторську дисертацію.

У подружжя четверо дітей, і усі - дівчатка, одна з них, Клео - зараз навчається в Гарвардському університеті. Клео захоплюється питаннями клімату та сталого розвитку.

Майкл Карні тримає дітей якомога далі від уваги громадськості й тому інформації про них небагато. У 2024 році одна з доньок закінчила Единбурзький університет.

Місис Карні - шанувальниця мистецтва і щороку вони з чоловіком обов'язково щось купують для своєї колекції. Марк Карні з дружиною (фото: Getty Images)

Марк Карні та Україна

Новий очільник Канади відкрито завжди підтримував Україну. І прагнення приєднатися до Європейського Союзу та НАТО. Після скандалу в Білому домі Карні розмістив у мережі Х допис, де похвалив український народ та президента Зеленського і підтвердив, що Канада залишається непохитним союзником України.

Також він пообіцяв "забезпечити, щоб Канада продовжувала твердо підтримувати Україну в захисті свободи від російської агресії".

"Протягом трьох років народ України з надзвичайною хоробрістю боровся проти жорстокого та невиправданого вторгнення Росії. Тільки вони мають право визначати, що найкраще для їх довгострокової безпеки. Канада підтримує Україну. Слава Україні!" - написав він у річницю повномасштабного вторгнення.

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