Кто такой Марк Карни, который сменит Трюдо: все интересные факты о его жизни и жене

В Канаде готовятся заменить нынешнего премьер-министра Джастина Трюдо и в воскресенье был избран новый лидер Либеральной партии Канады - Марк Карни. Именно он возглавит партию на следующих федеральных выборах в этом году и у него есть все шансы стать новым лидером Канады.

Кто такой Марк Карни, что известно о его жизни и взглядах и как он относится к Украине, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Биография Марка Карни

Марк Джозеф Карни родился 16 марта 1965 года в Форт-Смите, Канада. Вырос в Эдмонтоне. Получил степень бакалавра экономики в Гарвардском университете в 1998 году.

Степень магистра и докторскую степень Карни получил в Оксфордском университете. Работал в одной из крупнейших инвестиционных компаний мира - Goldman Sachs. В 2004 году присоединился к Департаменту финансов Канады в качестве старшего помощника заместителя министра.

В 2007 году был назначен руководителем Банка Канады, где проработал до 2013 года. Впоследствии стал главой Банка Англии, откуда снова ушел в частный бизнес. Во время пандемии был неофициальным советником Джастина Трюдо.

В январе Марк Карни подал в отставку со всех должностей, чтобы баллотироваться в лидеры Либеральной партии Канады. 9 марта был избран 86% голосов. Марк Карни - новичок в большой политике (фото: Getty Images)

Политика в жизни Карни

Следующий лидер Канады - новичок в политике, хоть и имеет огромный опыт в финансовой сфере. Ему повезло выдержать и кризисы, и пандемию, и различные политические штормы. Либеральная партия более 10 лет хотела привлечь Карни, но он не очень спешил идти в политику.

В 2019 году Марк стал специальным посланником ООН по климатическим мерам и финансам и выступал за то, чтобы финансовый сектор инвестировал в нулевые чистые выбросы.

Карни сделал чистую энергию, климатическую политику и экономическое процветание Канады одним из центральных аспектов своей кампании. Он считает, что низкий уровень выбросов углерода поможет Канаде стать более конкурентоспособной.

Эксперты считают, что прошлое Карни делает его уникальным для должности премьер-министра, поскольку Канада борется с обострением отношений с США и эскалацией торговой войны. К тому же он патриот и любит свою страну, а еще - отличный кризисный менеджер.

Ему придется вести жесткую политику в ответ на финансовые упреки Трампа - пошлины, тарифы. А еще - удержать роль Канады в обеспечении мирового порядка и существенно поднять уровень доверия к Либеральной партии.

Эксперты подчеркивают, что Марк Карни - против любых торговых войн и действия администрации Трампа, по словам нового главы Канады - существенно ухудшают экономику не только в странах, по которым бьет США, а и в самих штатах.

Интересные факты о Марке Карни

С 2011 по 2018 год Карни возглавлял Совет финансовой стабильности, который координировал работу мировых финансовых учреждений во время первого президентского срока Трампа. И он бывал на мероприятиях G20, где имел возможность наблюдать за американским президентом лично.

А еще Марк Карни симпатизирует Грете Тунберг, которую не очень любят в администрации американского президента.

Карни - ревностный католик, имеет консервативные взгляды на ценности, он интересуется и занимается спортом. В юности он играл в хоккей.

Еще он связан с Великобританией, даже является гражданином этой страны и Ирландии, и имеет очень хорошие связи в мировом кругу финансистов.

Жена Марка Карни

Диана Фокс Карни - британский экономист и писательница. Она занимается многими проектами в сфере экологии и социальной политики. На ее счету много написанных книг и она занимала различные должности в области исследований.

Жена Карни родилась в Великобритании. Имеет степень по философии, политике и экономике, магистра экономики сельского хозяйства и степень магистра международных отношений.

С мужем она познакомилась во время учебы в Оксфордском университете. В 1994 году пара поженилась - в то время Марк заканчивал свою докторскую диссертацию.

У супругов четверо детей, и все - девочки, одна из них, Клео - сейчас учится в Гарвардском университете. Клео увлекается вопросами климата и устойчивого развития.

Майкл Карни держит детей подальше от внимания общественности и поэтому информации о них немного. В 2024 году одна из дочерей окончила Эдинбургский университет.

Миссис Карни - поклонница искусства и каждый год они с мужем обязательно что-то покупают для своей коллекции. Марк Карни с женой (фото: Getty Images)

Марк Карни и Украина

Новый глава Канады открыто всегда поддерживал Украину. И стремление присоединиться к Европейскому Союзу и НАТО. После скандала в Белом доме Карни разместил в сети Х сообщение, где похвалил украинский народ и президента Зеленского и подтвердил, что Канада остается непоколебимым союзником Украины.

Также он пообещал "обеспечить, чтобы Канада продолжала твердо поддерживать Украину в защите свободы от российской агрессии".

"В течение трех лет народ Украины с чрезвычайной храбростью боролся против жестокого и неоправданного вторжения России. Только они имеют право определять, что лучше всего для их долгосрочной безопасности. Канада поддерживает Украину. Слава Украине!" - написал он в годовщину полномасштабного вторжения.

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