Прогресивна, рішуча, побожна: 5 фактів про Шарлотту Мерц - дружину лідера ХДС/ХСС

Фрідріх Мерц, за підрахунками результатів дострокових виборів у Німеччині 23 лютого, став переможцем. Його партія ХДС разом з баварською сестринською партію Християнським соціальним союзом (ХСС) набрала найбільше голосів. Але що ми знаємо про Фрідріха Мерца та його дружину Шарлотту?

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало цікаві факти з життя нового канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та його дружини Шарлотти.

Шлюб довжиною у 43 роки

Фрідріх познайомився з майбутньою дружиною Шарлоттою під час навчання в Бонні у 1980 році, де вони вивчали право. Стосунки між ними розвивалися дуже швидко і вже за рік пара очікувала народження первістка й одночасно з тим одружувалася. І хоч це не було заплановано, Мерц та Шарлотта були дуже щасливі.

Як зізналася Шарлотта в одному з інтерв'ю - це було кохання з першого погляду.

Зараз у них троє дітей - доньки Карола та Констанція і син Філіп.

Семеро онуків та сучасні батьки

У подружжя Мерц вже семеро онуків. Шарлотта вже багато років працює на посаді судді окружного суду. Попри свою кар'єру, для неї дуже важлива сім'я.

"Моя робота є великим збагаченням для мене, вона дає мені внутрішню незалежність. Але я також завжди хотіла мати дітей та проводити з ними час. Мені дуже подобається бути матір'ю. І мені дуже шкода сучасне покоління батьків, яким важко поєднувати сім'ю та роботу, а місць у дитсадках не вистачає", - сказала вона. Фрідріх Мерц та його дружина Шарлотта (фото: Getty Images)

Віра

Для подружжя Мерц велике значення має віра. Зараз вони обидва - християни.

"Мені було б важко одружитися з жінкою без жодного церковного походження", - зауважив Фрідріх в одному з інтерв'ю.

Також він зізнався, що вони ніколи один одного не розчаровували й тому їхнє кохання не тільки особливе, але і довготривале.

"У нас було насичене подіями життя, і ми завжди змінювалися - але разом. І ми ділимося нашими захопленнями на велосипеді та в туристичних черевиках, на природі, у кіно чи на концертах. Це те, що нас об'єднує, як і наше релігійне походження", - підкресли Фрідріх.

Що цікаво, то це, що сам Фрідріх - католик, а Шарлотта - протестантка й усі троє дітей - протестанти. Однак це не заважає родині жити щасливо.

Захист чоловіка

Шарлотта Мерц мала можливість допомогти чоловікові підвищити популярність серед жінок-виборців. Однак вона не стала піарити Фрідріха, а під час партійної конференції ХДС у травні взагалі намагалась запобігти запитанням репортера та дорікнула коміку.

А на початку лютого вона дала декілька коментарів на захист свого чоловіка, якого звинувачували у мізогінії.

"Те, що деякі люди пишуть про образ жінки мого чоловіка, просто неправда. Я ніяк цього не можу зрозуміти. Я знаю, що психологічна підтримка навіть важливіша, ніж питання про те, хто виносить сміття", - сказала Шарлотта. Фрідріх Мерц та його дружина Шарлотта (фото: Getty Images)

Шарлотта не любить "привіти" чоловікові у залі суду

Шарлотті довелося закінчувати навчання одночасно з виховуванням першої дитини, однак це не завадило їй побудувати кар'єру.

"Мені довелося готуватися до іспитів і сидіти між партою та пеленальним столиком, поки мої однокурсники подорожували та святкували", - розповіла вона.

В той час вони з чоловіком по черзі доглядали за дітьми. Зараз вона не просто головуюча суддя, а ще й директор окружного суду Арнсберга в регіоні Зауеланд. Її непокоїть, що громадськість сприймає її як дружину Фрідріха Мерца. А ще сильно дратує, коли люди в залі суду просять її передати вітання чоловікові.

Вона також додала, що не планує змінювати свою роботу, коли чоловік стане новим канцлером Німеччини.