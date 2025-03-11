Економічна криза на горизонті? Як торгові війни Трампа розхитують ринки

Акції великих американських корпорацій різко впали, біткоїн опустився до мінімумів, а індекс страху на Уолл-стріт досяг найвищого рівня за цей рік. Причиною став масовий продаж активів у понеділок, спровокований побоюваннями щодо економічної політики президента Дональда Трампа.

Зміст:

Apple, Microsoft, Tesla, Nvidia, Alphabet (Google), Amazon та Meta утворюють американську "Велику сімку". Ці лідери технологічного ринку відомі своїм впливом на технології, споживачів та економіку. Під час понеділкового краху на ринку вони втратили понад 750 мільярдів доларів капіталізації. Nasdaq показав найрізкіше падіння з 2022 року через побоювання щодо нових тарифів, які можуть підвищити витрати компаній, що залежать від імпортних компонентів.

Чергове падіння американських акцій

Падіння на Уолл-стріт почалося з ранку понеділка, 10 березня. Всі три основні індекси відкрилися різким зниженням. Протягом дня акції компаній на фондовому ринку США продовжували дешевшати, попри короткочасне відновлення вдень, закрилися в мінусі.

Індекс Dow Jones впав на 2,08%, хоча на певному етапі втрати сягали понад 3%. Широкий індекс S&P 500 знизився на 2,7%, а Nasdaq Composite, який включає багато технологічних компаній, впав на 4%.

Для Dow і S&P 500 це став найгірший день за цей рік, а Nasdaq зафіксував найбільше одноденне падіння з вересня 2022 року. Це падіння стало продовженням складного місяця для ринків, під час якого всі три основні індекси втратили свої досягнення, отримані після президентських виборів у США у листопаді.

Наразі продовжується продаж активів після того, як індекс S&P 500 досяг найвищої позначки. Індекс S&P 500 закрився на 8,6% нижче свого рекордного максимуму, досягнутого 19 лютого. Основну роль у цьому зіграло різке падіння тих акцій, які спочатку були найбільш популярними після переобрання Дональда Трампа. Масовий продаж активів був зумовлений насамперед тривогою інвесторів щодо наслідків тарифної політики Трампа. Сам президент США заявив американським ЗМІ у неділю, що економіка Сполучених Штатів переживає "перехідний період", тому він не виключив можливість рецесії.

"Поки що немає фактів, які б підтверджували початок кризи чи рецесії. Ринки іноді схильні до падінь, і за останні три роки інвестори до цього звикли, хоча таке трапляється регулярно. Я наголошую, що зараз ми спостерігаємо стадію ребалансування, а не масштабного падіння. У Європі чи Китаї суттєвих знижень немає. Однак у США відбувається переоцінка перспектив економічного розвитку на тлі об’єктивних факторів, зокрема агресивних змін, які вносить адміністрація Трампа. Це вже відбивається на впевненості американців у завтрашньому дні", – зазначає РБК-Україна директор з інвестицій компанії Capital Times Артем Щербина.

За його словами, американська економіка, яка тримається на споживачах, особливо чутлива до таких змін, тому споживачі, які втрачають впевненість, переходять до збереження коштів, уникаючи можливих негараздів у майбутньому. Він додає, що будь-які зміни в поведінці американських споживачів насамперед відображаються на фондовому ринку.

Чого очікувати далі від ринку США

Артем Щербина вказує, що індекс технологічних компаній США впав з початку року приблизно на 4%, а основне падіння відбувається останні кілька тижнів, що призвело до мільярдних втрат у капіталізації корпорації. Зокрема, за один день Apple втратив цілих 174 мільярди доларів. А компанія Nvidia, лідер у виробництві чипів для штучного інтелекту, також сильно постраждала, втративши майже 140 мільярдів доларів

При цьому Щербина пояснює, що американський фондовий ринок є найдорожчим у світі. Наприклад, акції однієї компанії Nvidia коштували як весь фондовий ринок Великобританії.

"Це дуже сильний дисбаланс, тому зараз це впливає на швидкість падіння. Європа та Китай не падають так сильно, тому кошти переходять з технологічного сектору, який дуже зріс в Америці, до більш стабільних активів. Акції, як індикатор, реагують одними з перших, тому що це компанії, які відразу відображають зміни. Макроекономічний індикатор, такий як рівень безробіття, зазвичай реагує останнім на певні загрози, якщо вони є", – зауважує він.

Зокрема, зараз спостерігається сповільнення відкриття нових вакансій в США. При цьому нова влада активно звільняє державних службовців. Артем Щербина вважає, що це може вплинути на рівень безробіття вже влітку.

"Якщо рівень безробіття почне зростати швидше, ніж очікується, це буде свідчити про суттєве погіршення економічної ситуації в Америці. І це призведе до активних дій ФРС США, зокрема до зниження облікової ставки. Можливо, Америка, як завжди, врятує себе інструментами, які збільшують ліквідність фінансової системи, наприклад, через випуск нових облігацій. Це абсолютно вірогідний сценарій, який ми ще побачимо", – зазначає директор з інвестицій.

Щербина підкреслює, що інфляція в США поки що залишається стабільною, хоча є певні ризики її підвищення, але є висока ймовірність підняття облікової ставки Федеральної резервної системи (ФРС).

"Базово ФРС має бути максимально незалежним від політики. Однак втрата незалежності стає неминучою, якщо, наприклад, різко зростає рівень безробіття. Два ключові індикатори, на які орієнтується ФРС, – це інфляція та рівень безробіття. Якщо безробіття почне зростати, ФРС може розпочати цикл зниження ставки, можливо, вже з травня. Наразі ринок очікує таких дій не раніше червня. Однак, якщо риторика та дії Трампа залишаться незмінними, тенденції до погіршення економічної ситуації будуть посилюватися, і реакція ФРС стане неминучою", – резюмує Артем Щербина.

Трамп неодноразово погрожував введенням значних тарифів на імпорт з Канади та Мексики, але згодом оголосив про відстрочку до 2 квітня. Він також подвоїв тарифи на весь імпорт з Китаю – з 10% до 20%, а 25% тариф на імпорт сталі та алюмінію має набрати чинності 12 березня. Крім того, минулого тижня президент погрожував запровадити 250% тариф на канадські молочні продукти та "надзвичайно високі" тарифи на ліс. У неділю в ефірі Fox News Трамп заявив, що тарифи можуть "зростати з часом". Усі ці кроки безпосередньо впливають на стабільність фондового та криптовалютного ринків, створюючи додаткову невизначеність для інвесторів.