США розпочали торгову війну проти Канади, - Трюдо

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що своїми новими тарифами США розпочали торгову війну проти його країни. У відповідь Канада вводить 25% мита на американські товари на суму 155 мільярдів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

На пресконференції у вівторок, 4 березня, Трюдо сказав, що немає "абсолютно жодного виправдання або необхідності" для мит, які США наклали на Канаду, і які набрали чинності сьогодні.

"Сполучені Штати розпочали торгову війну проти Канади, свого найближчого партнера та союзника, свого найближчого друга. Одночасно вони говорять про позитивну співпрацю з Росією, потураючи Володимиру Путіну, брехливому, вбивчому диктатору", - підкреслив прем'єр-міністр на виступі в Оттаві.

Тарифи у відповідь

Трюдо пояснив, що Канада негайно вводить митні збори на товари США на суму 30 мільярдів доларів. На решту товарів на суму 125 мільярдів доларів - через 21 день.

"Канадці розумні та ввічливі. Але ми не відступимо від боротьби. Не тоді, коли на кону стоїть наша країна і добробут кожного в ній", - сказав він.

Трюдо також додав, що Канада подасть позови до Світової організації торгівлі щодо нових тарифів США. А тим часом канадські тарифи залишатимуться в силі, поки митні збори Сполучених Штатів не будуть скасовані.

Прем'єр-міністр також знову відповів на заяви США щодо того, що Канада не готова допомагати в боротьбі з нелегальним фентанілом.

"Наш кордон вже безпечний. Менше ніж 1% фентанілу потрапляє до нас, і менш як 1% нелегальних перетинів кордону з США походить з Канади", - підкреслив Трюдо.

Мита США

Нагадаємо, що нові 25% мита президента США Дональда Трампа на товари з Мексики і Канади, а також подвоєння мит на китайські товари до 20% набули чинності 4 березня.

У відповідь Китай заявив, що з 10 березня введе додаткові мита в розмірі 10-15% на деякі види імпорту зі США.