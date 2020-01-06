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Христос родился: Епифаний поздравил украинцев с Рождеством

STYLERЖизнь    06.01.2020 - 21:26
Христос родился: Епифаний поздравил украинцев с Рождеством
Митрополит Епифаний (фото: РБК-Украина)

Епифаний записал поздравительное видеообращение

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний поздравил украинцев с Рождеством Христовым. Епифаний записал минутное видеообращение, в котором призвал благодарить Бога за все его благодеяния. Он также призывает прославлять рождение Иисуса Христа.

Епифаний в своем обращении к жителям Украины вспомнил о годовщине предоставления ПЦУ Томоса и о других важных событиях 2019 года. Митрополит призвал помолиться за тех, кто защищает границы Украины от российской агрессии. Он отметил, что многие украинцы вынуждены праздновать Рождество в плену, заключении, или в условиях оккупации.

Епифаний поздравил жителей Украины с Рождеством (видео: YouTube)

Епифаний также поздравил президента, парламент и все правительство страны. Он также подчеркнул, что в прошлом году из плена были освобождены многие украинцы, но много людей по-прежнему находятся в заключении на чужой земле. Он надеется, что вскоре все эти люди будут освобождены.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский также поздравил всех украинцев с Рождеством и пожелал веселого праздника и вкусной кутьи. При этом поздравление главы государства вызвало бурные споры в сети. Мнение украинцев касательно поздравительной речи президента разделились кардинально.

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