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Епифаний анонсировал визит вселенского патриарха в Украину

Новости » Общество     15.12.2019 - 12:53
Епифаний анонсировал визит вселенского патриарха в Украину
Фото: патриарх Варфоломей (УНИАН)

Патриарх Варфоломей посетит Украину в ближайшее время

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний анонсировал визит вселенского патриарха Варфоломея. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "5 канал".

Так, во время литургии по случаю годовщины создания единой поместной православной церкви Епифаний заявил, что в ближайшее время вселенский патриарх Варфоломей посетит Украину.

Также Епифаний добавил, что в следующем 2020 году к ПЦУ присоединятся еще несколько церквей.

Напомним, в субботу, 14 декабря, на соборе ПЦУ в Киеве предстоятель Епифаний объявил о юридической ликвидации таких структур, как Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь. Однако позже в УПЦ КП заявили, что не признают решение Епифания и считают, что церковь не была ликвидирована.

Кроме того, на соборе Епифаний заявил, что рано или поздно, но Российской православной церкви придется признать автокефалию ПЦУ. Епифаний добавил, что РПЦ будет последней церковью, которая признает автокефалию Православной церкви Украины.

Также РБК-Украина писало, что вселенский патриарх Варфоломей в Стамбуле принял участие в служении божественной литургии и панихиде по жертвам Голодомора 1932-33 годов в Украине. В завершение Варфоломей пожелал украинскому народу благодати и милости Божьей.

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Новости Украины ПЦУпатриарх Варфоломей
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