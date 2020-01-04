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Епифаний сделал важное заявление о переносе Рождества

STYLERПерсоны    04.01.2020 - 15:10
Епифаний сделал важное заявление о переносе Рождества
Предстоятель ПЦУ Епифаний рассказал о переносе Рождества

Предстоятель ПЦУ утверждает, что далеко не все украинцы готовы к реформам

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний считает, что необходимо пересмотреть действующую календарную систему, к тому же, церковь готова к подобным изменениям. Об этом он поделился в интервью Радио Свобода.

Отмечается, что далеко не все украинцы готовы к календарным реформам, о которых на данный момент идут активные дискуссии.

По словам предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания, решение будет значительно легче принять именно в тот момент, когда объединятся все православные поместные церкви.

"Мы этот вопрос ставим, но видим, что есть большое сопротивление. Многие уже привыкли к определенной дате", - сказал Епифаний.

Кроме того, предстоятель ПЦУ настаивает на проведении большой просветительской работы.

"В епархиях проведем опрос, увидим, какой процент за перенос. Будем анализировать, работать. В будущем, думаю, этот вопрос будет решен положительно", - отмечает Епифаний.

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