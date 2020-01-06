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Христос народився: Епіфаній привітав українців з Різдвом

STYLERЖиття    06.01.2020 - 21:26
Христос народився: Епіфаній привітав українців з Різдвом
Митрополит Епіфаній (фото: РБК-Україна)

Епіфаній записав відеозвернення вітального

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній привітав українців з Різдвом Христовим. Епіфаній записав хвилинне відеозвернення, в якому закликав дякувати Богові за всі його благодіяння. Він також закликає прославляти народження Ісуса Христа.

Епіфаній у своєму зверненні до жителів України згадав про річницю надання ПЦУ Томосу та інші важливі події 2019 року. Митрополит закликав помолитися за тих, хто захищає кордони України від російської агресії. Він зазначив, що багато українців змушені святкувати Різдво в полоні, чи в умовах окупації.

Епіфаній привітав жителів України з Різдвом (відео: YouTube)

Епіфаній привітав президента, парламент і весь уряд країни. Він також підкреслив, що в минулому році з полону були звільнені багато українців, але багато людей як і раніше перебувають в ув'язненні на чужій землі. Він сподівається, що невдовзі всі ці люди будуть звільнені.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський привітав усіх українців з Різдвом і побажав веселого свята і смачної куті. При цьому привітання глави держави викликало бурхливі суперечки в мережі. Думка українців відносно вітальної промови президента кардинально розділилися.

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