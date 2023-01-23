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На Крещатике построят новый ТЦ. Уже известно, как он будет выглядеть (фото)

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Киев, Понедельник 23 января 2023 20:20
На Крещатике построят новый ТЦ. Уже известно, как он будет выглядеть (фото) Как будет выглядеть новый ТЦ на Крещатике (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

На Крещатике планируют открыть новый двухэтажный торговый центр. На первом этаже обустроят магазины, а на втором - заведение общепита. Новый ТЦ обустроят на месте некогда популярного ресторана "Гималаи".

Реконструированное здание будет из большого количества стекла и не будет нарушать целостность исторической архитектуры. Авторы проекта уже обнародовали первые фото.

Об этом сообщает издание "Хмарочос".

Как будет выглядеть новый ТЦ на Крещатике

В октябре 2022 года началась реконструкция заброшенного сооружения, которое раньше было рестораном "Гималаи" и расположено по адресу Крещатик, 23 б.

О том, как будет выглядеть новое сооружение, рассказал главный архитектор проекта Александр Кумейко. Его команда откорректировала уже существующий проект реконструкции здания, разработанный в 2014-2016 годах.

Ранее сообщалось, что на Крещатике хотят построить шестиэтажный ТЦ, но Кумейко опроверг эту информацию.

На Крещатике построят новый ТЦ. Уже известно, как он будет выглядеть (фото)Вот так будет выглядеть новый ТЦ на Крещатике (визуализация: "Эдельбург архитект")

"У нас есть ограничения от Минкульта - высота не более 8 метров. Мы это отразили в проекте. Его уже согласовали и в департаменте охраны культурного наследия, и на градсовете департамента архитектуры и градостроительства", - объясняет архитектор.

Разработчики проекта будут придерживаться существующей исторической архитектуры и метода контраста.

На Крещатике построят новый ТЦ. Уже известно, как он будет выглядеть (фото)Вот так будет выглядеть новый ТЦ на Крещатике (визуализация: "Эдельбург архитект")

"Наше здание имеет два этажа, окружающие сооружения имеют большую этажность и из-за совершенно разной масштабности, мы решили работать на контрасте. В исторической застройке нейтральным решением по фасадам является использование большого количества стекла, что подтверждает европейская практика. Это решение позволяет максимально нейтрализовать любое влияние на историческую застройку", - рассказал Кумейко.

Поэтому было принято решение сделать лаконичную форму без использования псевдоисторических мотивов. Она позволяет иметь свою выразительность, не нарушая историческую застройку.

На Крещатике построят новый ТЦ. Уже известно, как он будет выглядеть (фото)Вот так будет выглядеть новый ТЦ на Крещатике (визуализация: "Эдельбург архитект")

По его словам, компания будет сотрудничать с профессиональными озеленителями по обустройству участка вокруг. Этот вопрос будут обсуждать с представителями городских властей, поскольку участок возле здания принадлежит городу. Соответственно, все планы по благоустройству территории перед зданием будут согласовывать с Киевзеленстроем.

На Крещатике построят новый ТЦ. Уже известно, как он будет выглядеть (фото)Вот так будет выглядеть новый ТЦ на Крещатике (визуализация: "Эдельбург архитект")

Напомним, что ранее в сети уже распространялись предварительные варианты реконструкции здания на Крещатике, 23 б. Они очень отличаются от сегодняшнего проекта.

На Крещатике построят новый ТЦ. Уже известно, как он будет выглядеть (фото)На Крещатике построят новый ТЦ. Уже известно, как он будет выглядеть (фото)На Крещатике построят новый ТЦ. Уже известно, как он будет выглядеть (фото)Предварительные варианты реконструкции здания на Крещатике (скриншот)

Для сравнения, добавляем фото, как выглядело это здание в 90-х годах, когда там был популярный ресторан "Гималаи".

На Крещатике построят новый ТЦ. Уже известно, как он будет выглядеть (фото)Так выглядело здание в 90-е годы прошлого века (фото: Хмарочос)

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