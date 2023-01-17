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Ось таким стане Київ, коли "сталінки" і "хрущовки" замінять на висотки: візуалізація

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Київ, Вівторок 17 січня 2023 19:40
Ось таким стане Київ, коли "сталінки" і "хрущовки" замінять на висотки: візуалізація Як виглядатиме Київ без "сталінок" і "хрущовок" (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

На початку грудня 2022 року Київрада затвердила Програму комплексної реконструкції мікрорайонів застарілого житлового фонду. Під неї потрапляють будівлі, які в народі називають "сталінками" та "хрущовками". Таких у столиці майже 5000. Замість них пропонують звести висотки із понад 20 поверхами.

Як виглядатиме Київ у разі реалізації проєкту та нової масової забудови, розповідає ресурс "Хмарочос".

Чи варто зносити квартали "сталінок" і "хрущовок"

Місцева влада вже неодноразово порушувала питання про реконструкцію кварталів п’ятиповерхівок, які складають значну частину житлового фонду столиці. З 2006-го року було уже шість-сім спроб впровадити таку трансформацію. Навіть вдалося реалізувати кілька пілотних проєктів.

Ініціатори затвердженої Програми вибрали стратегію знесення такого житлового фонду і зведення на цих ділянках новобудов від 20 поверхів і вище. Автори притримуються "пострадянського" підходу, замість прогресивного європейського досвіду реновації.

Експерти мають різні погляди на те, наскільки доцільною є зараз робота з планування та реалізації відбудови. Поки триває війна інфраструктура міста зазнаватиме руйнувань. Після закінчення бойових дій постане питання відбудови, у рамках якої можна торкатись і реконструкції старих житлових кварталів.

Ось таким стане Київ, коли &quot;сталінки&quot; і &quot;хрущовки&quot; замінять на висотки: візуалізаціяОсь таким стане Київ, коли &quot;сталінки&quot; і &quot;хрущовки&quot; замінять на висотки: візуалізаціяКвартали п'ятиповерхівок можуть перетворитись на райони висоток (ілюстрація: Олександра Степаненка)

Яким буде Київ без кварталів п'ятиповерхівок

Разом із тим, експерти зауважують, що термін придатності такого житла стрімко спливає. Його мешканці все частіше стикатимуться з суто технічними питаннями, які потрібно буде терміново вирішувати. Адже коли спливає термін експлуатації, використовувати будівлю стає або небезпечно, або економічно недоцільно.

План передбачає на місці старого житла нові висотки економ-класу. В такому разі замість зелених кварталів з постійним складом мешканців та відповідною інфраструктурою, Київ отримає зростання щільності населення.

Навряд чи це буде урівноважено новими закладами освіти, охорони здоров’я, відповідною транспортною інфраструктурою, підземними комунікаціями тощо

Частину квартир у висотках отримають мешканці "хрущовок", але більшу частину продадуть заможнішим громадянам. І це призведе до зростання цін на послуги у цих районах.

Ось таким стане Київ, коли &quot;сталінки&quot; і &quot;хрущовки&quot; замінять на висотки: візуалізаціяОсь таким стане Київ, коли &quot;сталінки&quot; і &quot;хрущовки&quot; замінять на висотки: візуалізаціяТаким може стати Київ після реконструкції старих житлових кварталів (ілюстрація: Олександра Степаненка)

Як виглядатиме Київ з новими висотками

Якщо програму реалізують, то є ризики, що несучасні квартали Дарниці, Нивок, Святошина, Сирця перетворяться на "бетонні джунглі". Це суттєво вплине на життя не лише районів, а й прилеглих районів і всієї столиці.

У Програмі заявляють про необхідність розвитку соціальної й транспортної інфраструктури. Але важливо, щоб воно було реалізовано, а не лише зазначено на папері.

Забудова міста 25-поверховими висотками в рамках реконструкції негативно відобразиться на ландшафті столиці. Київ вже зараз є серед лідерів за висотністю новобудов серед європейських міст.

Ось таким стане Київ, коли &quot;сталінки&quot; і &quot;хрущовки&quot; замінять на висотки: візуалізаціяОсь таким стане Київ, коли &quot;сталінки&quot; і &quot;хрущовки&quot; замінять на висотки: візуалізаціяТаким може стати Київ після реконструкції старих житлових кварталів (ілюстрація: Олександра Степаненка)

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Київ