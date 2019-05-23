Мы хотели другой финал: звезды об окончании "Игры престолов"

Сериал "Игра престолов" закончился и последние финальные сцены в шестой серии восьмого сезона так не понравились фанатам, что они даже создали петицию о том, чтобы переснять концовку киносаги. Последняя серия была признана самой худшей за все восемь сезонов.

А вот актеры, которые сыграли в "Игре престолов" главные роли, признались, что были недовольны тем, как закончился сериал для их персонажей.

Эмилия Кларк, которая сыграла роль Дайенерис Таргариен, признала, что ей не понравилось то, как ее героиня закончила свою экранную историю. И выяснилось, что она была не единственной, кто остался недоволен развитием сюжета в восьмом сезоне.

Мейси Уильямс, которая сыграла Арью и Лена Хиди, которая сыграла Серсею, заявили, что хотели совсем другую концовку, в которой Арья убивает Серсею.

"Я просто хотела снова быть с Леной на съемочной площадке, с ней весело. И я хотела, чтобы Арья убила Серсею, даже если бы это обозначало, что Арья тоже умрет. Когда я читала сценарий, то до момента с Серсеей и Джейми, я думала, что Арья изменит свое лицо и они обе умрут", - рассказала Уильямс в одном из интервью.

Арья Старк (скриншот)

Лена Хиди также призналась, что надеялась на то, что в финальном сезоне они окажутся с Арьей в одной сцене.

"Я жила этой фантазией, пока не прочитала сценарий. Были короткие сцены, и это было совсем не то, о чем я мечтала. Есть что-то поэтичное в том, как все произошло с Джейми", - подчеркнула Хиди.

В другом интервью она призналась, что хотела бы, чтобы Серсея погибла при других обстоятельства – во время схватки или сражения.

"Хотя, чем больше мы с Николаем Костер-Вальдау говорили об этом, то тем больше такая гибель казалась нам идеальной. Они пришли в этот мир вместе, и вместе ушли из него", - добавила Хиди.

Лена Хиди и Мейси Уильямс (instagram.com/iamlenaheadey)

Напомним, ранее мы писали о том, что создатели сериала рассказали планируют ли они снимать спин-оффы о жизни главных героев.

А также рассказывали о том, что в сети появились уникальный ролик, в котором показали все самые захватывающие кадры восьми сезонов.