Восемь сезонов за полторы минуты: уникальный ролик об "Игре престолов"

В видео были использованы самые впечатляющие эпизоды сериала

В сети появился уникальный ролик о сериале "Игра престолов", финальная серия которого была показана в понедельник, 20 мая. Фанаты так полюбили героев киносаги, что создали специальное видео, в котором запечатлели самые интересные моменты всех восьми сезонов. Видео разместили в Twitter-аккаунте ultrabrilliant.

Хронометраж видео всего одна минута и 23 секунды, но там успевают появится все главные действующие герои: от Нэда Старка до Дайенерис Таргариен. В ролик попали кадры ухода Джона Сноу на Стену, Нэд Старк в Королевской гавани, младшая дочь Арья Старк, которая стала никем, смерть Джофри, Красная кровавая свадьба, битва с Белыми ходоками, битва Дайенерис против Серсеи и финал сериала.

One second from every episode of Game of Thrones. pic.twitter.com/rFz2CFLwBx