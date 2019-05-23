Ми хотіли інший фінал: зірки про закінчення "Гри престолів"

Серіал "Гра престолів" закінчився і останні фінальні сцени в шостій серії восьмого сезону так не сподобалися фанатам, що вони навіть створили петицію про те, щоб перезняти кінцівку кіносаги. Остання серія була визнана найгіршою за всі вісім сезонів.

А ось актори, які зіграли в "Грі престолів" головні ролі, зізналися, що були незадоволені тим, як закінчився серіал для їх персонажів.

Емілія Кларк, яка зіграла роль Дайенерис Таргаріен, визнала, що їй не сподобалося те, як її героїня закінчила свою екранну історію. І з'ясувалося, що вона була не єдиною, хто залишився незадоволеним розвитком сюжету у восьмому сезоні.

Мейсі Вільямс, яка зіграла Ар'ю і Лена Хіді, яка зіграла Серсею, заявили, що хотіли зовсім іншу кінцівку, в якій Ар'я вбиває Серсею.

"Я просто хотіла знову бути з Леною на знімальному майданчику, з нею весело. І я хотіла, щоб Ар'я вбила Серсею, навіть якщо б це означало, що Арья теж помре. Коли я читала сценарій, то до моменту з Серсеїй і Джеймі, я думала, що Ар'я змінить своє обличчя і вони обидві помруть", - розповіла Вільямс в одному з інтерв'ю.

Ар'я Старк (скріншот)

Лена Хіді також зізналася, що сподівалася на те, що у фінальному сезоні вони виявляться з Ар'єю в одній сцені.

"Я жила цією фантазією, поки не прочитала сценарій. Були короткі сцени, і це було зовсім не те, про що я мріяла. Є щось поетичне в тому, як все сталося з Джеймі", - підкреслила Хіді.

В іншому інтерв'ю вона зізналася, що хотіла б, щоб Серсея загинула за інших обставин – під час сутички або битви.

"Хоча, чим більше ми з Миколою Костер-Вальдау говорили про це, то тим більше така загибель здавалася нам ідеальною. Вони прийшли в цей світ разом, і разом пішли з нього", - додала Хіді.

Лена Хіді і Мейсі Вільямс (instagram.com/iamlenaheadey)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що творці серіалу розповіли планують вони знімати спін-оффы про життя головних героїв.

А також розповідали про те, що в мережі з'явилися унікальний ролик, в якому показали всі самі захоплюючі кадри восьми сезонів.