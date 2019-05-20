Новый финал: герои "Игры престолов" высказались о петиции

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Петиция фанов набрала уже больше миллиона подписей

"Игра престолов" уже завершилась, но петиция армии недовольных фанатов с требованием переснять финальный сезон продолжает собирать подписи, количество которых уже перевалило за миллион. Нужно сказать, что поклонников экранизации знаменитой саги Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени" возмущают не столько многочисленные киноляпы, сколько подача заключительного эпизада и "некомпетентность сценаристов".

Сами авторы сериала избегают комментариев относительно петиции, но некоторые герои "Игры престолов" уже высказались на этот счет.

Так, Айзек Хэмпстед-Райт, сыгравший роль Брана Старка, назвал идею абсурдной, пишет The Hollywood Reporter.

20-летний актер просто возмущен инициативой фанатов сериала, которую лично сам "воспринял, как оскорбление".

Айзек Хэмпстед-Райт с роли Брана Старка (Фото: HBO / hollywoodreporter.com)

"Я даже не могу это понять. Просто смешно. Смешно, что люди искренне считают, будто могут просто потребовать другой финал, если им не понравилось увиденное", - негодует он.

"Было бы трудно переоценить, насколько важной была часть моей жизни в "Игре престолов". Практически каждое ключевое жизненное событие, которое я когда-либо испытывал, каким-то образом связано с моим пребыванием в сериале", - сказал актер.

Кроме того, постановку заключительного сезона шоу Хэмпстед-Райт назвал идеальной, "вехой в истории телевидения".

Свою солидарность с мнением Айзека в этом вопросе озвучил также актер Джейкоб Андерсон, который исполнил на экране роль Серого Червя.

Натали Эммануэль в роли Миссандеи и Джейкоб Андерсон в роли Серого Червя Игра престолов" (Фото: HBO)

Он с одобрением отметил, что телезрители считают сериал "своей собственностью" и принимают что-то так близко к сердцу. Но саму петицию назвал "грубостью".

"Я был там, я видел, с каким трудом съемочная команда работала над сериалом, и такое поведение обесценивает их труд. Это грустно", - заявил актер.

Видео: YouTube / Game of Thrones / Season 8 Episode 6 / Preview (HBO)

Как сообщалось ранее, исполнительница роли Сансы Старк испытывала психологические проблемы и даже подумывала о самоубийстве.

А также мы сообщали о том, что в США именами героев сериала "Игры престолов" называют новорожденных детей.

Напомним, ранее мы писали, что фаны возмущены киноляпом в новой серии "Игры престолов".