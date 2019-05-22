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Спин-офф "Игры престолов": увидим ли мы приключения Арьи Старк

STYLERТелешоу    22.05.2019 - 10:41
Спин-офф "Игры престолов": увидим ли мы приключения Арьи Старк
В HBO рассказали о сериале про Арью Старк (коллаж РБК-Украина)

В HBO рассказали, снимут ли отдельный сериал про Арью Старк из "Игры престолов"

Создатели "Игры престолов" и HBO не планируют снимать отдельный сериал про одну из главных героинь мегапопулярной саги Арью Старк. Об этом в интервью The Hollywood Reporter рассказал программный директор канала Кейси Блойс.

Спин-офф &quot;Игры престолов&quot;: увидим ли мы приключения Арьи Старк

Арья Старк (скриншот)

Отметим, что активно обсуждать создание спин-оффа "Игры престолов", пользователи сети начали после заявления Джорджа Мартина. В своем блоге писатель-фантаст и сценарист заявил, что у телепроекта могут появиться аж три спин-оффа.

"У нас было пять разных шоу-преемников "Игры престолов" в разработке на HBO, и три из них все еще превосходно продвигаются", - написал Мартин, добавив, что ему лично не нравится термин "спин-офф".

Вместе с тем, фанаты верят, что HBO могут снять отдельный сериал про Старк, которая в конце "Игры престолов" решила уплыть подальше на запад, чтобы исследовать неизвестные земли, и, следовательно, ее там ждет множество увлекательных приключений.

Спин-офф &quot;Игры престолов&quot;: увидим ли мы приключения Арьи Старк

Арья Старк (скриншот)

Но Кейси Блойс разбил мечты поклонников сериала.

"Нет, нет, нет. Лично я хочу, чтобы "Игра престолов" была творением только Дэвида с Дэном (Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс - создатели киносаги - ред.). Я не хочу, чтоб персонажи этого прекрасного мира попали в какой-то другой, которым занимаются другие люди. Я хочу, чтобы у создателей была творческая свобода. Это одна из причин, почему мы не планируем снимать одно и то же шоу. Поэтому мы не собираемся сейчас снимать сиквел или ответвление с известным персонажем", - сказал Блойс.

Также он подтвердил, что пилотную серию нового шоу во вселенной "Игры престолов", начнут снимать уже в июне этого года. Это будет сериал-приквел, события которого развернутся за тысячи лет до уже описанных. Рабочее название нового сериала - "Долгая ночь".

Ранее Джордж Мартин сделал странное заявление об "Игре престолов".

Тем временем петиция армии недовольных поклонников "Игры престолов" с требованием переснять финальный сезон мегапопулярной саги собрала более миллиона подписей. Фанатов экранизации "Песнь Льда и Пламени" возмущают подача заключительного эпизода и "некомпетентность сценаристов" сериала.

И нет, и да: Джордж Мартин сделал странное заявление об "Игре престолов" Новый финал: герои "Игры престолов" высказались о петиции
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