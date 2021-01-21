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На Хортице ученые обнаружили новый вид птиц (фото)

Запорожье, Четверг 21 января 2021 16:11
На Хортице ученые обнаружили новый вид птиц (фото)
На Хортице обнаружили новый вид птиц (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В Запорожье на территории Национального заповедника "Хортица" обнаружили новый вид птиц - синьга. Данные птицы принадлежат к семейству утиных и в Украине их относят к редкому залетному виду.

Об этих птицах рассказал научный сотрудник сектора охраны природы Национального заповедника "Хортица" Сергей Козодавов на своей странице в Facebook.

На Хортице птицы были впервые замечены 20 января 2021 года. При этом с 2002 года их ежегодно замечают на зимовке в устье Днепро-Бугского лимана и в районе Кинбурнской стрелки и о. Березань.

На Хортице ученые обнаружили новый вид птиц (фото)На Хортице ученые обнаружили новый вид птиц (фото)

На Хортице обнаружили новый вид птиц (фото: facebook.com/sergey.kozodavov.7)

Также уникальным для Хортици является регистрация на зимовке 11 особей баклана малого. Эта редкая птица, занесена в Красную книгу Украины. Ранее ее лишь несколько раз замечали на территории заповедника в количестве 1-2 особей.

На Хортице ученые обнаружили новый вид птиц (фото)На Хортице ученые обнаружили новый вид птиц (фото)

На Хортице обнаружили новый вид птиц (фото: facebook.com/sergey.kozodavov.7)

"Из интересных встреч следует отметить 5 особей лебедя-кликуна, самку широконоски", - рассказал ученый.

На Хортице ученые обнаружили новый вид птиц (фото)На Хортице ученые обнаружили новый вид птиц (фото)На Хортице ученые обнаружили новый вид птиц (фото)

На Хортице обнаружили новый вид птиц (фото: facebook.com/sergey.kozodavov.7)

Напомним, на Хортице нашли уникальное захоронение скифского воина, возраст которого составляет примерно 2,5 тысячи лет. Захоронение было обнаружено в земляной катакомбе. Его глубина составляла три метра.

Ранее на Хортице вандалы разрушили исторический памятник. Речь идет об одной из каменных скульптур, которую называют каменной бабой.

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