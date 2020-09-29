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В Запорожье на Хортице вандалы разрушили исторический памятник

Запорожье, Вторник 29 сентября 2020 16:37
В Запорожье на Хортице вандалы разрушили исторический памятник
В Запорожье вандалы разрушили древнюю памятку на Скифском Стане (фото: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Вандалы разрушили историческую памятку

В Запорожье на Хортице произошел акт вандализма. Неизвестные на Скифском Стане разрушили одну из каменных скульптур (каменную бабу), которая является исторической памяткой.

Об инциденте рассказал местный житель Андрей Гудзь на своей странице в Facebook. Сломанную скульптуру он заметил 27 сентября и заснял все на видео.

УВАГА!!!!!! ТРАГЕДІЯ!!!!!

Опубліковано Andrey Gudz Неділя, 27 вересня 2020 р.

В Запорожье вандалы разрушили древнюю памятку на Скифском Стане (видео: facebook.com/gudvin.zp)

Пользователи сети крайне возмущены действиями вандалов и спросили у Андрея, что по этому поводу говорят охранники. Он ответил, что охрана вообще ничего не знает об этом инциденте. Кроме того, по словам Гудзя, охранники спят даже в дневное время суток.

В Запорожье на Хортице вандалы разрушили исторический памятник

В Запорожье вандалы разрушили древнюю памятку на Скифском Стане (скриншот с видео)

"Закрываются в своей сторожке и спят на работе в сласть!" – написал он в комментарии под своим видео.

Стоит отметить, что Скифский Стан – это музей под открытым небом, который расположен на самой высокой точке острова Хортица. Кроме того, это один из самых известных мемориально-туристических комплексов на Хортице.

Также Скифский Стан считается местом силы – особой энергетической точкой Земли, в которой на поверхность выходит жизненная энергия.

Здесь также реконструированы курганные насыпи, из которых три уцелели до наших времен еще с тех пор, когда были насыпаны. Эти курганы - ровесники Египетских пирамид.

Напомним, в Киеве вандалы осквернили скульптуру о Голодоморе.

Ранее вандалы покорежили сказочную клумбу в парке "Победа".

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