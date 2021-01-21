На Хортиці вчені виявили новий вид птахів (фото)

На Хортиці виявили новий вид птахів (колаж: РБК-Україна)

У Запоріжжі на території Національного заповідника "Хортиця" виявили новий вид птахів - синьга. Дані птахи належать до сімейства качиних і в Україні їх відносять до рідкісного залітного виду.

Про цих птахів розповів науковий співробітник сектору охорони природи Національного заповідника "Хортиця" Сергій Козодавов на своїй сторінці в Facebook.

На Хортиці птахи були вперше помічені 20 січня 2021 року. При цьому з 2002 року їх щорічно помічають на зимівлі в гирлі Дніпро-Бузького лиману в районі Кінбурнської стрілки і о. Березань.

На Хортиці виявили новий вид птахів (фото: facebook.com/sergey.kozodavov.7)

Також унікальним для Хортиці є реєстрація на зимівлі 11 особин малого баклана. Ця рідкісна птиця, занесена в Червону книгу України. Раніше її лише кілька разів помічали на території заповідника в кількості 1-2 особин.

На Хортиці виявили новий вид птахів (фото: facebook.com/sergey.kozodavov.7)

"З цікавих зустрічей слід зазначити 5 особин лебедя-кликуна, самку широконіски", - розповів учений.

На Хортиці виявили новий вид птахів (фото: facebook.com/sergey.kozodavov.7)

Нагадаємо, на Хортиці знайшли унікальне поховання скіфського воїна, вік якого становить приблизно 2,5 тисячі років. Поховання було виявлено в земляній катакомбі. Її глибина становила три метри.

Раніше на Хортиці вандали зруйнували історичний пам'ятник. Мова йде про одну з кам'яних скульптур, яку називають кам'яною бабою.