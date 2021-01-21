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На Хортиці вчені виявили новий вид птахів (фото)

Запоріжжя, Четвер 21 січня 2021 16:11
На Хортиці вчені виявили новий вид птахів (фото)
На Хортиці виявили новий вид птахів (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У Запоріжжі на території Національного заповідника "Хортиця" виявили новий вид птахів - синьга. Дані птахи належать до сімейства качиних і в Україні їх відносять до рідкісного залітного виду.

Про цих птахів розповів науковий співробітник сектору охорони природи Національного заповідника "Хортиця" Сергій Козодавов на своїй сторінці в Facebook.

На Хортиці птахи були вперше помічені 20 січня 2021 року. При цьому з 2002 року їх щорічно помічають на зимівлі в гирлі Дніпро-Бузького лиману в районі Кінбурнської стрілки і о. Березань.

На Хортиці вчені виявили новий вид птахів (фото)На Хортиці вчені виявили новий вид птахів (фото)

На Хортиці виявили новий вид птахів (фото: facebook.com/sergey.kozodavov.7)

Також унікальним для Хортиці є реєстрація на зимівлі 11 особин малого баклана. Ця рідкісна птиця, занесена в Червону книгу України. Раніше її лише кілька разів помічали на території заповідника в кількості 1-2 особин.

На Хортиці вчені виявили новий вид птахів (фото)На Хортиці вчені виявили новий вид птахів (фото)

На Хортиці виявили новий вид птахів (фото: facebook.com/sergey.kozodavov.7)

"З цікавих зустрічей слід зазначити 5 особин лебедя-кликуна, самку широконіски", - розповів учений.

На Хортиці вчені виявили новий вид птахів (фото)На Хортиці вчені виявили новий вид птахів (фото)На Хортиці вчені виявили новий вид птахів (фото)

На Хортиці виявили новий вид птахів (фото: facebook.com/sergey.kozodavov.7)

Нагадаємо, на Хортиці знайшли унікальне поховання скіфського воїна, вік якого становить приблизно 2,5 тисячі років. Поховання було виявлено в земляній катакомбі. Її глибина становила три метри.

Раніше на Хортиці вандали зруйнували історичний пам'ятник. Мова йде про одну з кам'яних скульптур, яку називають кам'яною бабою.

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