Мы хорошие, это дети сложные: скандал в приюте под Одессой получил новый поворот

В Одессе суд избрал меру пресечения воспитательнице скандального приюта "Свитанок", в котором пытали детей. Женщину подозревают в том, что она присутствовали при издевательствах над воспитанниками.

Перед этим сотрудник охранного агентства, который работал в центре социально-психологической реабилитации, признался в жестоком обращении с детьми. В частности, что заставлял одну из девочек жевать презерватив.

Напомним, что по данным следствия, в июле 2019 года работник охранной фирмы "Центр" издевался над 13-летней девочкой и 15-летним парнем за то, что они вступили в половой контакт. Мужчина взял использованный презерватив, заставил детей разрезать его пополам и потом приказал им начать его жевать. При этом охранник угрожал электрошокером в случае неповиновения.

Шокирующая история со "Свитанком", в которм происходили грубые издевательства над детьми, вызвала в обществе большой резонанс. Ситуацию взял под свой контроль глава Одесской ОГА Максим Куцый, а полиция ранялась расследованием. Руководство центра было отстранено на период проведения следственных действий.

6 марта состоялось судебное заседание в закрытом режиме, на которое не пустили представителей СМИ и общественников - лишь только пригласили на оглашение решения. Об этом передает "Украинская Служба Информации".

Наталью Далинскую подозревают в соучастии в издевательствах над воспитанницами учреждения, так как во время тех событий была ее смена.

Теперь ей выбрали меру пресечения - личное обязательство. Женщина обязана отмечаться в течении 60 дней и не покидать город, в котором живет.

Как рассказала правозащитница и бывшая сотрудница патрульной полиции Зоя Мельник, благодаря которой скандальная история про приют "Свитанок" и прогремела на всю страну, воспитательница в зале суда плакала и вела себя очень эмоционально.

"Мы хорошие, дети у нас сложные", - передала ее тезы Мельник на странице в Facebook.

Воспитательница приюта "Свитанок" в суде - женщину подозревают в соучастии в пытках детей (Фото: usionline.com)

Далинская заявила судьям, что успела отработать только две смены.

"Там такие детки – очень сложные. За то время, что я там была, меня ограбили. Эти дети многое врут. В моей работе такого никогда не было. Дети всегда меня любили", - рассказала воспитательница.

Ранее мы писали о том, что бывшая воспитанница центра социально-психологической реабилитации (приют "Свитанок") рассказала об ужасах, которые там происходили.