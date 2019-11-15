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В приюте под Одессой издевались над детьми: в громком деле неожиданный поворот

STYLERЖизнь    15.11.2019 - 18:23
В приюте под Одессой издевались над детьми: в громком деле неожиданный поворот
Издевательства в приюте под Одессой: охраннику избрали меру пресечения (фото: коллаж РБК-Украина)

Охранник, который был замешан в скандале с издевательствами над детьми в приюте "Свитанок", получил наказание

Малиновский районный суд Одессы отправил под круглосуточный домашний арест охранника детского приюта "Свитанок", который подозревается в жестоком обращении с детьми. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Мужчине инкриминируют преступление, предусмотренное частью 1 ст. 28, частью 1 ст. 127 УК Украины ("совершение преступление по предварительному сговору группой лиц", "пытки"). Личностей остальных участников группы следствие пока не установило.

В приюте под Одессой издевались над детьми: в громком деле неожиданный поворот

Издевательства в приюте под Одессой: охраннику избрали меру пресечения (фото: ml.od.court.gov.ua)

По данным следствия, в июле работник охранной фирмы "Центр" издевался над 13-летней девочкой и 15-летним парнем за то, что они вступили в половой контакт. Охранник взял использованный презерватив, заставил детей разрезать его пополам и потом приказал им начать его жевать. При этом мужчина угрожал электрошокером в случае неповиновения.

После этого он сказал детям зайти в душевую комнату, чтобы они там выплюнули средство контрацепции. Далее он взял ремень и начал их бить по различным частям тела. В это же время другой человек, личность которого не установлена, поливал детей холодной водой из душа.

Потом охранник заставил их взять книги и делать "планку". Дети просили остановиться, но мужчина не реагировал на их просьбы.

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