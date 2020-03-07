Ми хороші, це діти складні: скандал у притулку під Одесою отримав новий поворот

В Одесі суд обрав запобіжний захід виховательці скандального притулку "Світанок", в якому катували дітей. Жінку підозрюють у тому, що вона присутні при знущання над вихованцями.

Перед цим співробітник охоронного агентства, який працював у центрі соціально-психологічної реабілітації, зізнався в жорстокому поводженні з дітьми. Зокрема, що змушував одну з дівчаток жувати презерватив.

Нагадаємо, що за даними слідства, в липні 2019 року працівник охоронної фірми "Центр" знущався над 13-річною дівчинкою і 15-річним хлопцем за те, що вони вступили в статевий контакт. Чоловік взяв використаний презерватив, змусив дітей розрізати його навпіл і потім наказав їм почати його жувати. При цьому охоронець погрожував електрошокером у випадку непокори.

Шокуюча історія зі "Світанком", в якому відбувалися брутальні знущання над дітьми, викликала великий резонанс у суспільстві. Ситуацію взяв під свій контроль голова Одеської ОДА Максим Куций, а поліція ранялась розслідуванням. Керівництво центру було відсторонено на період проведення слідчих дій.

6 березня відбулося судове засідання в закритому режимі, на яке не пустили представників ЗМІ иа громадських діячів - лише запросили на оголошення рішення. Про це передає "Українська Служба Інформації".

Наталю Далинську підозрюють у співучасті у знущаннях над вихованками закладу, адже під час тих подій була її зміна.

Тепер їй обрали запобіжний захід - особисте зобов'язання. Жінка зобов'язана відзначатися протягом 60 днів та не залишати місто, в якому живе.

Як розповіла правозахисниця і колишня співробітниця патрульної поліції Зоя Мельник, завдяки якій скандальна історія про притулок "Світанок" і прогриміла на всю країну, вихователька в залі суду плакала і вела себе дуже емоційно.

"Ми хороші, діти у нас складні", - передала її тези Мельник на сторінці в Facebook.

Вихователька притулку "Світанок" в суді - жінку підозрюють у співучасті в катуваннях дітей (Фото: usionline.com)

Далинська заявила суддям, що встигла відпрацювати тільки дві зміни.

"Там такі дітки дуже складні. За той час, що я там була, мене пограбували. Ці діти багато брешуть. В моїй роботі такого ніколи не було. Діти завжди мене любили", - розповіла вихователька.

Раніше ми писали про те, що колишня вихованка центру соціально-психологічної реабілітації (притулок "Світанок") розповіла про жахіття, які там відбувалися.