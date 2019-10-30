Издевательства в приюте в Одессе: новые подробности громкого скандала (видео)

Скандал в детском приюте "Свитанок" получил продолжение (Фото: коллаж РБК-Украина)

Глава Одесской ОГА вмешался в ситуацию со "Свитанком"

Громкий скандал из-за жестокого обращения с детьми в одесском центре социально-психологической реабилитации (бывший приют "Свитанок") получил в обществе широкий резонанс, после чего руководство учреждения было отстранено на период проведения расследования. Глава Одесской ОГА Максим Куцый взял ситуацию под личный контроль и заверил, что все причастные к насилию над воспитанниками понесут ответственность. Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook.

Он отметил, что многие дети из приюта сейчас находятся в тяжелом эмоциональном состоянии.

В настоящее время в ЦСПР прибыли эксперты и психологи, которые общаются с воспитанниками.

"Выясняю, как воспитатели и представители ювенальной полиции относились к детям, почему они бежали из приюта и подтверждаются факты насилия старших воспитанников над детьми", - написал Куцый.

Скандал в детском приюте "Свитанок" получил продолжение (Фото: facebook.com/maksymkutsyi)

Чиновник добавил, что следователи вскоре смогут дать правовую оценку инцидентов.

Про издевательства над воспитанниками центра еще в конце сентября сообщила бывшая полицейская Зоя Мельник, которая сейчас занимается защитой прав детей. С ней связались девочки после попытки сбежать из приюта, и рассказали про ужасы в ЦСПР. В частности, речь идет о сексе, насилии и издевательствах.

В Одессе в ЦСПРД дети жалуются на жестокое обращение (Фото: скриншот)

Также подростки жаловались, что сотрудники приюта вызывают охранников (их дети называют "ОМОН"), которые принимают участие в пытках.

Активистка в своем недавнем посте в Facebook подробно и детально изложила всю хронологию.

Скандал в детском приюте в Одессе - активистка рассказала про издевательства (Фото: скрин facebook.com/zoya.melnik)

Сейчас временно исполняющим обязанности директора Центра является 24-летняя Маргарита Пичугова, которая была там юристом-консультантом.

По делу о "Свитанке" провели специальный брифинг, в ходе которого руководство приюта и сама Мельник рассказывали про ситуацию. Бывшая руководительница и ее заместитель все обвинения в издевательствах над детьми опровергают.

Видео: facebook.com/zoya.melnik.9

Сейчас специальная комиссия Одессокой ОГА "мониторит" ход раследования и следит за соблюдением объективности всех фактов.

Видео: facebook.com/zoya.melnik.9

Отметим, что только за последний месяц из приюта пытались убежать семеро детей. Один даже пыталась совершить самоубийство.

Скандал в детском приюте в Одессе - дети рассказали про издевательства (Видео: YouTube / Думская Нет)