Скандал в приюте под Одессой: охранники могли пытать детей

Охранная фирма может быть причастна к издевательствам над детьми (Коллаж РБК-Украина)

В скандале над издевательствами над детьми в приюте "Свитанок" новый поворот

Скандал из-за жестокого обращения с детьми в одесском центре социально-психологической реабилитации (бывший приют "Свитанок") получил продолжение. Сейчас полиция проводит следственные действия в охранном агентстве "Центр", который занимался охраной детей. Задействованы сотрудники прокуратуры и корпуса оперативных действий МВД Украины (спецподразделение КОРД), следователи полиции. В правоохранительных структурах региона факт проведения данной операции на данный момент никак не комментируют.

Один из источников в правоохранителных органах сообщил, что процедура проходит в рамках досудебных расследований по уголовным производствам по фактам пыток и другим нарушениям прав воспитанников областного коммунального учреждения "Центр социально-психологической реабилитации детей (бывший "Свитанок")", - пишут "Факты".

Охранная фирма может быть причастна к издевательствам над детьми (Коллаж РБК-Украина)

"В частности, по фактам нарушений прав и свобод детей со стороны сотрудников данного агентства, которые, так сказать, охраняли данное коммунальное учреждение", - сообщает источник.

Интересно, что что организация и охранная фирма официально никакого договора об услуга охраны не подписывала. Но, как сообщают сами бывшие воспитанники, охранники часто приходили на территорию заведения и помогали в "воспитательных целях".

Как мы ранее писали, все началось с того, что в Одессе дети - воспитанники центра социально-психологической реабилитации (приют "Свитанок") рассказали о жестоком обращении в учреждении.