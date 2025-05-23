"Холостяк" Терен здивував словами про стосунки й скандал з Інною: "Складно сказати, що ми були разом"

Що було між Інною та Тереном насправді

"Мені складно взагалі сказати, що ми були разом. Тобто ми не так часто бачились і в нас не було супер якихось близьких стосунків після проекту", - заявив Олександр.

За його словами, він вирішив висловитися про інтерв'ю Інни, яке вона дала Славі Дьоміну, лише через питання від фанів. При цьому Будько нібито не планував перетворювати все це на скандал.

"Я їй написав, що є в мене багато запитів від людей, мушу на це зреагувати. Тобто в мене є ось ця відповідальність. Вона: "Так, звичайно". Тобто не було такого що, давай я поясню тобі чи ще щось... Я не виносив це в якийсь скандал. Я сказав свою думку і не стільки про Інну, як про Славу", - пояснив Терен.

А потім ветерана обурило те, що його заяви почали критикувати. Хоча він зазначив, що просто відреагував на слова Дьоміна, який казав, що раніше війна не сприймалася саме так, як зараз.

Терен раптово висловився про Інну (скріншот)

"Інна з цим погодилась. Звичайно, теж дуже цікаво, чому вона в інтерв'ю може сказати, що в Олександра така позиція не дуже добра, що він критикує російськомовних людей - це нікого не тригерить. А чому коли я висловлюю свою, в себе на сторінці, лише даю коментар стосовно цього, що мені не ок, і я не сказав, що вона погана, що Інна якась така-сяка. Я сказав: "Мені не подобається така позиція я не підтримую таку позицію" - це є підставою до критики", - зауважив Будько.

При цьому Терен наголосив на тому, що між ним та Інною не було настільки тісних стосунків, через які можна було б "страждати" в соцмережах.

"Власне не було, як я і казав, такого чесного спілкування, як це транслювалося з іншої сторони. Це я можу з впевненістю сказати. Тому ось ці, скажімо, страждання вони були абсолютно невиправдані. Ось ці "душероздираючі" тексти і картинки під чи відео під сумні пісні, знаєш, коли ми бачились востаннє місяць тому", - запевнив Олександр.

На думку Будька, про кохання не йшлося, адже таких слів від Бєлєнь він не чув. Але після сварки він намагався з нею поговорити, а від публічного коментування скандалу намагався утриматися.

Терен дав інтерв'ю про шоу "Холостяк" (скріншот)

"Наголошу на тому, що я це більше не комунікував, вся комунікація йшла від Інни і вона продовжувалась систематично. Мої намагання з нею зв'язатися, я їй дзвонив, навіть коли я був на Кіпрі. Дзвонив, писав в Telegram, писав Instagram, вона приховала від мене "історії", хоча вона потім спростовувала це, але в мене теж є скріншоти", - заявив Олександр.

"Я просто ну не розумів, для чого. Тобто вона ніяк не йшла на комунікацію, я хотів поговорити сказати: "Слухай, Інно, ну я ж писав тобі, що я вийду з комунікацією, ну залиш мене в спокої, будь ласка, я ж нічого про тебе більше не згадую, жодної згадки, мені не цікаво це робити", - також пригадав він.

Тому Терен не бачить в цій ситуації власної провини. Адже, додав він, Інна нібито ігнорувала його спроби все з'ясувати.

"Мої намагання зв'язатися і вирішити це питання з нею особисто були проігноровані, все виносилось в публічне поле одразу, замість того, щоб якось піти на контакт. Тому своєї якоїсь вини я тут не вбачаю. Навпаки, мої старання були і намагання написати їй чи поговорити", - резюмував він.