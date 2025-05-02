"Мене туди тягне". Фіналістка "Холостяка" з Тереном після закінчення шоу зійшлася з колишнім
Фіналістка романтичного шоу "Холостяк-13" Настя Юзьвак зізналась, що після фіналу проєкту повернулася до колишнього хлопця.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю тарологині для YouTube-каналу Okey Eva.
Ще на старті 13-го сезону "Холостяка" навколо учасниці Насті Юзьвак почали з’являтися чутки, що викликали жваве обговорення в Мережі.
Блогер Беспалов стверджував, що до участі в проєкті дівчина зустрічалася з впливовим і заможним чоловіком.
Ба більше, він запевняв, що той нібито профінансував її участь у шоу та очікував її повернення до Лондона.
Настя не залишила ці звинувачення без відповіді: вона підтвердила, що справді мала серйозні стосунки до "Холостяка", проте наголосила - на момент кастингу вже була вільною.Настя Юзьвак (фото: instagram.com/anastasiiaairy)
За її словами, роман завершився в січні, а на відбір до шоу вона потрапила у травні.
Втім, після завершення телепроєкту Юзьвак майже одразу поновила стосунки з колишнім.
"Ми вирішили з моїм колишнім зійтися. До цих стосунків я завжди була проти повернення до колишніх. Але це дуже трансформаційні для мене стосунки і я відчуваю, що нам треба пройти ще якийсь період разом. Є щось таке, що туди мене тягне. Чи це буде назавжди - не знаю. Я не планую", - розповіла Анастасія.
Пізніше Юзьвак вперше поділилася з підписниками кадрами зі своїм бойфрендом і трохи розповіла про нього. Настя Юзьвак і бойфренд (скріншот з відео)
Її обранець - бразилець, і пара спілкується англійською мовою. Їхнє знайомство відбулося у нічному клубі: тоді Настя кілька разів відмовляла йому у побаченні, але зрештою, після четвертої спроби, все ж погодилась.
До слова, блогер Беспалов виявився правим - коханий дівчини дійсно є дуже забезпеченим.
Як зізналася фіналістка "Холостяка", він займає посаду фінансового директора у великій компанії та має ще кілька джерел доходу. До участі в проєкті пара була разом близько двох з половиною років.
Нагадаємо, Анастасія Юзьвак була однією з фіналісток 13 сезону "Холостяка", однак серце головного героя шоу Олександра Будька, відомого також як "Терен" - обрало іншу.
Після завершення проєкту він почав стосунки з волонтеркою Інною Бєлєнь. Їхній роман тривав певний період, проте вже в лютому стало відомо, що пара розійшлася.
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