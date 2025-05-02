"Мене туди тягне". Фіналістка "Холостяка" з Тереном після закінчення шоу зійшлася з колишнім

Фіналістка романтичного шоу "Холостяк-13" Настя Юзьвак зізналась, що після фіналу проєкту повернулася до колишнього хлопця.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю тарологині для YouTube-каналу Okey Eva.

Ще на старті 13-го сезону "Холостяка" навколо учасниці Насті Юзьвак почали з’являтися чутки, що викликали жваве обговорення в Мережі.

Блогер Беспалов стверджував, що до участі в проєкті дівчина зустрічалася з впливовим і заможним чоловіком.

Ба більше, він запевняв, що той нібито профінансував її участь у шоу та очікував її повернення до Лондона.

Настя не залишила ці звинувачення без відповіді: вона підтвердила, що справді мала серйозні стосунки до "Холостяка", проте наголосила - на момент кастингу вже була вільною. Настя Юзьвак (фото: instagram.com/anastasiiaairy)

За її словами, роман завершився в січні, а на відбір до шоу вона потрапила у травні.

Втім, після завершення телепроєкту Юзьвак майже одразу поновила стосунки з колишнім.

"Ми вирішили з моїм колишнім зійтися. До цих стосунків я завжди була проти повернення до колишніх. Але це дуже трансформаційні для мене стосунки і я відчуваю, що нам треба пройти ще якийсь період разом. Є щось таке, що туди мене тягне. Чи це буде назавжди - не знаю. Я не планую", - розповіла Анастасія.

Пізніше Юзьвак вперше поділилася з підписниками кадрами зі своїм бойфрендом і трохи розповіла про нього. Настя Юзьвак і бойфренд (скріншот з відео)

Її обранець - бразилець, і пара спілкується англійською мовою. Їхнє знайомство відбулося у нічному клубі: тоді Настя кілька разів відмовляла йому у побаченні, але зрештою, після четвертої спроби, все ж погодилась.

До слова, блогер Беспалов виявився правим - коханий дівчини дійсно є дуже забезпеченим.

Як зізналася фіналістка "Холостяка", він займає посаду фінансового директора у великій компанії та має ще кілька джерел доходу. До участі в проєкті пара була разом близько двох з половиною років.

Нагадаємо, Анастасія Юзьвак була однією з фіналісток 13 сезону "Холостяка", однак серце головного героя шоу Олександра Будька, відомого також як "Терен" - обрало іншу.

Після завершення проєкту він почав стосунки з волонтеркою Інною Бєлєнь. Їхній роман тривав певний період, проте вже в лютому стало відомо, що пара розійшлася.