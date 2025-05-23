"Холостяк" Терен удивил словами об отношениях и скандале с Инной: "Сложно сказать, что мы были вместе"

Ветеран и герой шоу "Холостяк" Александр Будько (Терен) впервые за долгое время высказался о финалистке проекта Инне Белень и конфликте с ней, на что она уже эмоционально отреагировала. Сейчас он заявляет, что после реалити между ними не было того, что можно было бы назвать отношениями.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Терен рассказал в интервью Рамине Эсхакзай.
"Мне сложно вообще сказать, что мы были вместе. То есть мы не так часто виделись и у нас не было супер каких-то близких отношений после проекта", - заявил Александр.
По его словам, он решил высказаться об интервью Инны, которое она дала Славе Демину, только из-за вопросов от фанов. При этом Будько якобы не планировал превращать все это в скандал.
"Я ей написал, что есть у меня много запросов от людей, должен на это среагировать. То есть у меня есть вот эта ответственность. Она: "Да, конечно". То есть не было такого что, давай я объясню тебе или еще что-то... Я не выносил это в какой-то скандал. Я сказал свое мнение и не столько об Инне, как о Славе", - пояснил Терен.
А потом ветерана возмутило то, что его заявления начали критиковать. Хотя он отметил, что просто отреагировал на слова Демина, который говорил, что раньше война не воспринималась именно так, как сейчас.
"Инна с этим согласилась. Конечно, тоже очень интересно, почему она в интервью может сказать, что у Александра такая позиция не очень хорошая, что он критикует русскоязычных людей - это никого не тригерит. А почему когда я высказываю свою, у себя на странице, только даю комментарий по этому поводу, что мне не ок, и я не сказал, что она плохая, что Инна какая-то такая-сякая. Я сказал: "Мне не нравится такая позиция, я не поддерживаю такую позицию" - это является основанием для критики", - отметил Будько.
При этом Терен отметил, что между ним и Инной не было настолько тесных отношений, из-за которых можно было бы "страдать" в соцсетях.
"Собственно не было, как я и говорил, такого честного общения, как это транслировалось с другой стороны. Это я могу с уверенностью сказать. Поэтому вот эти, скажем, страдания они были абсолютно неоправданные. Вот эти "душераздирающие" тексты и картинки под или видео под грустные песни, знаешь, когда мы виделись последний раз месяц назад", - заверил Александр.
По мнению Будько, о любви речь не шла, ведь таких слов от Белень он не слышал. Но после ссоры он пытался с ней поговорить, а от публичного комментирования скандала старался воздержаться.
"Подчеркну, что я это больше не коммуницировал, вся коммуникация шла от Инны и она продолжалась систематически. Мои попытки с ней связаться, я ей звонил, даже когда я был на Кипре. Звонил, писал в Telegram, писал Instagram, она скрыла от меня "истории", хотя она потом опровергала это, но у меня тоже есть скриншоты", - заявил Александр.
"Я просто ну не понимал, для чего. То есть она никак не шла на коммуникацию, я хотел поговорить сказать: "Слушай, Инна, ну я же писал тебе, что я выйду с коммуникацией, ну оставь меня в покое, пожалуйста, я же ничего о тебе больше не вспоминаю, никакого упоминания, мне не интересно это делать", - также вспомнил он.
Поэтому Терен не видит в этой ситуации собственной вины. Ведь, добавил он, Инна якобы игнорировала его попытки все выяснить.
"Мои попытки связаться и решить этот вопрос с ней лично были проигнорированы, все выносилось в публичное поле сразу, вместо того, чтобы как-то пойти на контакт. Поэтому своей какой-то вины я здесь не вижу. Наоборот, мои старания были и попытки написать ей или поговорить", - резюмировал он.
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