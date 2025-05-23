"Холостяк" Терен удивил словами об отношениях и скандале с Инной: "Сложно сказать, что мы были вместе"

Что было между Инной и Тереном на самом деле

"Мне сложно вообще сказать, что мы были вместе. То есть мы не так часто виделись и у нас не было супер каких-то близких отношений после проекта", - заявил Александр.

По его словам, он решил высказаться об интервью Инны, которое она дала Славе Демину, только из-за вопросов от фанов. При этом Будько якобы не планировал превращать все это в скандал.

"Я ей написал, что есть у меня много запросов от людей, должен на это среагировать. То есть у меня есть вот эта ответственность. Она: "Да, конечно". То есть не было такого что, давай я объясню тебе или еще что-то... Я не выносил это в какой-то скандал. Я сказал свое мнение и не столько об Инне, как о Славе", - пояснил Терен.

А потом ветерана возмутило то, что его заявления начали критиковать. Хотя он отметил, что просто отреагировал на слова Демина, который говорил, что раньше война не воспринималась именно так, как сейчас.

Терен внезапно высказался об Инне (скриншот)

"Инна с этим согласилась. Конечно, тоже очень интересно, почему она в интервью может сказать, что у Александра такая позиция не очень хорошая, что он критикует русскоязычных людей - это никого не тригерит. А почему когда я высказываю свою, у себя на странице, только даю комментарий по этому поводу, что мне не ок, и я не сказал, что она плохая, что Инна какая-то такая-сякая. Я сказал: "Мне не нравится такая позиция, я не поддерживаю такую позицию" - это является основанием для критики", - отметил Будько.

При этом Терен отметил, что между ним и Инной не было настолько тесных отношений, из-за которых можно было бы "страдать" в соцсетях.

"Собственно не было, как я и говорил, такого честного общения, как это транслировалось с другой стороны. Это я могу с уверенностью сказать. Поэтому вот эти, скажем, страдания они были абсолютно неоправданные. Вот эти "душераздирающие" тексты и картинки под или видео под грустные песни, знаешь, когда мы виделись последний раз месяц назад", - заверил Александр.

По мнению Будько, о любви речь не шла, ведь таких слов от Белень он не слышал. Но после ссоры он пытался с ней поговорить, а от публичного комментирования скандала старался воздержаться.

Терен дал интервью о шоу "Холостяк" (скриншот)

"Подчеркну, что я это больше не коммуницировал, вся коммуникация шла от Инны и она продолжалась систематически. Мои попытки с ней связаться, я ей звонил, даже когда я был на Кипре. Звонил, писал в Telegram, писал Instagram, она скрыла от меня "истории", хотя она потом опровергала это, но у меня тоже есть скриншоты", - заявил Александр.

"Я просто ну не понимал, для чего. То есть она никак не шла на коммуникацию, я хотел поговорить сказать: "Слушай, Инна, ну я же писал тебе, что я выйду с коммуникацией, ну оставь меня в покое, пожалуйста, я же ничего о тебе больше не вспоминаю, никакого упоминания, мне не интересно это делать", - также вспомнил он.

Поэтому Терен не видит в этой ситуации собственной вины. Ведь, добавил он, Инна якобы игнорировала его попытки все выяснить.

"Мои попытки связаться и решить этот вопрос с ней лично были проигнорированы, все выносилось в публичное поле сразу, вместо того, чтобы как-то пойти на контакт. Поэтому своей какой-то вины я здесь не вижу. Наоборот, мои старания были и попытки написать ей или поговорить", - резюмировал он.