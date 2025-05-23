"Я довго мовчала". Інна Бєлєнь неочікувано звернулася до Терена

Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь публічно звернулася до головного героя шоу Олександра Терена після того, як він анонсував інтерв’ю, в якому нібито розкриє всі подробиці про проєкт та стосунки, що склалися на ньому. Волонтерка не стала чекати на вихід випуску і висловила свої емоції.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram бізнесвумен.

"Я довго мовчала. Ми домовились не виносити це назовні. Але час усе розставляє по місцях",- написала Бєлєнь у соцмережах.

Дівчина натякнула, що Терен використовує їхню історію як спосіб привернути увагу перед новим сезоном.

"Зараз я намагаюсь підібрати правильні слова, щоб це описати. Цей стрибок в останній вагон перед новим сезоном. Бо не все ж ще домусолили. І це окей - кожен виживає, як може”, - додала вона.

Інна Бєлєнь звернулася до Олександра Терена (скріншот)

Інна зазначила, що у тій версії, яка буде представлена, вона виглядає негативним персонажем.

"В історії цієї людини я - ху*ва. І навіть окей, що це навʼязується аудиторії. І робити з себе жертву теж нормально, начебто. Навіть коли ти чоловік”, - висловилася блогерка.

Зірка нагадала, що вони мали домовленість не виносити особисте на публіку:

"Домовленість була про повагу. Бо я вважала, що ти - вартий поваги. Що все, що було - було по-справжньому. Що людина, за якою я йшла тоді, - це ТИ”, - сказала Бєлєнь.

Інна Бєлєнь звернулася до Олександра Терена (скріншот)

Та тепер, за її словами, вона більше не бачить у Теренові тієї людини.

"Але сьогодні я розумію: та людина і ти зараз - це різні люди. Ти досі повертаєшся туди, де вже всі сторінки давно перегорнуті. Але тобі з цим жити. Щасти тобі в цьому”, - звернулася до Сашка переможниця “Холостяка”.

Згодом вона опублікувала скріншот допису Терена, зробленого напередодні фіналу шоу. У ньому той романтично описував момент освідчення.

"Виявляється, і очі можуть брехати... І навіть щасливі”, - підсумувала Бєлєнь.

Інна Бєлєнь звернулася до Олександра Терена (скріншот)

Нагадаємо, після фіналу "Холостяка" стосунки Інни Бєлєнь та Олександра Терена швидко зійшли нанівець. Вже у лютому 2025-го стало відомо - пара розійшлася. Перед тим між ними розгорівся публічний конфлікт: колишні закохані обмінювалися емоційними дописами в соцмережах, відкрито з'ясовуючи стосунки.

А от на початку травня Інна дала зрозуміти: у її серці з’явився інший. Вона поділилася зворушливим текстом, схожим на послання коханій людині, а також виклала перше фото з новим бойфрендом - на знімку вони тримаються за руки.

Якщо спочатку інтрига зберігалася, то нині Бєлєнь вже й не приховує обличчя обранця.