"Я довго мовчала". Інна Бєлєнь неочікувано звернулася до Терена
Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь публічно звернулася до головного героя шоу Олександра Терена після того, як він анонсував інтерв’ю, в якому нібито розкриє всі подробиці про проєкт та стосунки, що склалися на ньому. Волонтерка не стала чекати на вихід випуску і висловила свої емоції.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram бізнесвумен.
"Я довго мовчала. Ми домовились не виносити це назовні. Але час усе розставляє по місцях",- написала Бєлєнь у соцмережах.
Дівчина натякнула, що Терен використовує їхню історію як спосіб привернути увагу перед новим сезоном.
"Зараз я намагаюсь підібрати правильні слова, щоб це описати. Цей стрибок в останній вагон перед новим сезоном. Бо не все ж ще домусолили. І це окей - кожен виживає, як може”, - додала вона.
Інна Бєлєнь звернулася до Олександра Терена (скріншот)
Інна зазначила, що у тій версії, яка буде представлена, вона виглядає негативним персонажем.
"В історії цієї людини я - ху*ва. І навіть окей, що це навʼязується аудиторії. І робити з себе жертву теж нормально, начебто. Навіть коли ти чоловік”, - висловилася блогерка.
Зірка нагадала, що вони мали домовленість не виносити особисте на публіку:
"Домовленість була про повагу. Бо я вважала, що ти - вартий поваги. Що все, що було - було по-справжньому. Що людина, за якою я йшла тоді, - це ТИ”, - сказала Бєлєнь.
Інна Бєлєнь звернулася до Олександра Терена (скріншот)
Та тепер, за її словами, вона більше не бачить у Теренові тієї людини.
"Але сьогодні я розумію: та людина і ти зараз - це різні люди. Ти досі повертаєшся туди, де вже всі сторінки давно перегорнуті. Але тобі з цим жити. Щасти тобі в цьому”, - звернулася до Сашка переможниця “Холостяка”.
Згодом вона опублікувала скріншот допису Терена, зробленого напередодні фіналу шоу. У ньому той романтично описував момент освідчення.
"Виявляється, і очі можуть брехати... І навіть щасливі”, - підсумувала Бєлєнь.
Інна Бєлєнь звернулася до Олександра Терена (скріншот)
Нагадаємо, після фіналу "Холостяка" стосунки Інни Бєлєнь та Олександра Терена швидко зійшли нанівець. Вже у лютому 2025-го стало відомо - пара розійшлася. Перед тим між ними розгорівся публічний конфлікт: колишні закохані обмінювалися емоційними дописами в соцмережах, відкрито з'ясовуючи стосунки.
А от на початку травня Інна дала зрозуміти: у її серці з’явився інший. Вона поділилася зворушливим текстом, схожим на послання коханій людині, а також виклала перше фото з новим бойфрендом - на знімку вони тримаються за руки.
Якщо спочатку інтрига зберігалася, то нині Бєлєнь вже й не приховує обличчя обранця.
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