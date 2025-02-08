Нумеролог відповіла, чому насправді розсварилися "Холостяк" Терен та Бєлєнь: "В Інни сильніший характер"

Головний герой нового "Холостяка", ветеран Олександр Будько з позивним Терен, днями ошелешив фанів, коли він та його обраниця Інна Бєлєнь публічно оголосили про розрив стосунків . Але багатьом досі незрозуміло, чому ж пара розсварилася.

"Олександра та Інну тягнули один до одного їхні протилежні енергії: сім тягнеться до восьми, а п’ять до шести (і навпаки). І тут треба сказати, що Інна більш матеріальна реалістка та більш партнерська людина, ніж Олександр, у якого на першому місці власна реалізація, власні ідеї та думки", - розповіла експерт.

"Абсолютно так само розташовані світила в натальних картах пари: в антагоністичних, протилежних знаках: Сонце Олександра в жіночому Тільці, Сонце Інни - в чоловічому Скорпіоні. Та сама ситуація й з їхніми Меркуріями, що відповідають за порозуміння, спосіб мислення (і так, він у них так само протилежний)", - додала вона.

За словами нумеролога, на першому етапі стосунків тяжіння до протилежності доволі сильне, але в майбутньому можуть виникати конфлікти, якщо в парі немає подібних енергій в парі. А в Інни та Олександра їх небагато, і всі вони не в основних позиціях.

Нумеролог проаналізувала стосунки Інни та Терена (ілюстрацію надано Тетяною Бланк)

"У Інни, між тим, сильніший характер - чотири одиниці проти двох в Олександра, що не дуже класно, бо для жінки з цифрою вісім чоловік має бути набагато сильнішим за неї, щоб вона могла його поважати (або сильно старший, або вищий за соціальним статусом, або набагато розумніший, або навіть просто дуже розвинений фізично "амбал"). Інакше за кермо стосунків встає жінка і ролі в парі стають перевернутими", - пояснила Бланк.

"Додатково бачимо, що в Інни в матриці є дві вісімки, а в Олександра їх зовсім немає. Вісімки в матриці показують рівень відповідальності та турботи про партнера. Ще одна проблема - це конфлікт енергій (комірка з цифрою два в матриці): в обох дефіцит і треба шукати додаткові джерела енергії назовні, бо один одному вони її не можуть надавати. А ось, що тут класне, то це сексуальна сумісність в лініях темпераменту (лінія три - п’ять - сім)", - додала вона.

Чому Бєлєнь та Терен не разом (ілюстрацію надано нумерологом)

Також нумеролог порівняла "Трикутники інтелекту" (три - п’ять - дев’ять). Вони, зазначає Бланк, взагалі однакові. Це мало б давати ідеальну інтелектуальну сумісність, але насправді ще ні про що не говорить. Якщо розходяться базові цінності, то з таким показником у кожного буде своя правда і партнери будуть тільки більше один до одного прискіпуватись.

Сварка Інни та Олександра, яка закінчилася тим, що пара взагалі розірвала стосунки, могла виникнути не просто так. За словами Тетяни, вирішальними тут виявились два моменти.

"Перший - це абсолютна принциповість Інни, яку їй надає вісім в числі життєвого шляху. Ця цифра дуже не гнучка та у неї завжди є власна справедливість, принципи, якими вона не поступиться навіть заради чоловіка. Плюс потужні одиниці в матриці, які теж продавлюють свою думку та активно захищають кордони", - наголосила нумеролог.

"Другий момент бачимо в Олександра - це "славнозвісний" показник лінії сім'ї - три цифри. Люди з таким показником часто сумніваються в партнері та здатні різко розривати стосунки через начебто незначні приводи. А через значні - тим паче", - також розповіла вона.

Окрім цього, нумеролог помітила, що у Терена та Інни є дві п'ятірки. А це, зазначає Бланк, дуже прискіпливий та критичний показник, адже "якщо немає згоди по якомусь питанню, то налагодити взаємодію важко - все одно кожен залишиться при своєму".