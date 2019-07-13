Холод и проливные дожди: каким областям не повезет с погодой на выходных (фото)

Погода в Украине на выходных, 13 и 14 июля, не очень будет способствовать выходу на природу и поездке на пляж. Комфортно будет разве что жителям Юга и отдыхающим на побережьях морей. А в большинстве областей ожидается сразу все: и грозы, и ливни, и похолодание. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

К слову, синоптик Наталка Диденко рассказала, когда в Украину вновь вернется летняя жара.

В субботу, 13 июля, ожидается незначительное потепление - температура воздуха по стране повысится на 1-2 градуса. Но в большинстве областей ожидаются дожди, грозы и усиление ветра. Сухо будет только на Юге.

На Западе, в Центре, Востоке и на Севере воздух днем прогреется до +20... +24 градусов. В южных областях не жара, но тепло и приятно - от +24 до +26 по Цельсию.

В Киеве в первый выходной день возможна гроза с осадками в виде дождя. Температура воздуха составит +21... +23 градуса.

Погода в Украине 13 июля (фото: meteo.gov.ua)

А вот в воскресенье, 14 июля, в Украине снова похолодает. Кроме того, на большей части территорий страны пройдут проливные дожди. Сухо будет лишь на Юге и Востоке.

В ночь субботы на воскресенье будет довольно холодно - на Севере +9... +12, в западных, восточных и центральных областях - от +11 до +14. Даже в южных областях для ночного похода на пляж нужно будет утепляться - от +14 до +16 градусов.

Самая низкая температура днем будет на Западе - от +18 до +21 градуса, лишь на Закарпатье +21... +23 тепла. На Севере и в Центре от +20 до +24 выше нуля, в восточных и южных областях днем от +23 до +26 градусов.

В Киеве в воскресенье сильный дождь. Воздух днем прогреется до скромных +20... +22 градусов.

Погода в Украине 14 июля (фото: meteo.gov.ua)

К слову, по пляжу Лузановка в Одессе пронесся огромный смерч, который сильно напугал людей. Отдыхающие падали на песок, боясь, что их снесет в море вслед за вещами, которые поднял вихрь.

Кстати, в сети показали видео, на котором во время урагана в Мелитополе огромное дерево упало на автомобиль, проезжавший по улице.

Напомним, Херсонская область сильно пострадала от грозы с ливнем в понедельник, 8 июля. В сети показали последствия дождя, который затопил улицы Новой Каховки и Херсона, а в области зафиксировали смерч.