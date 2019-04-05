Я хочу это знать: Вакарчук сделал громкое заявление о дебатах (видео)

Дебаты Зеленского и Порошенко - Вакарчук сделал заявление (фото: РБК-Украина)

Дебаты Зеленского и Порошенко на Олимпийском вызвали резонанс в украинском обществе

К дебатам кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко сейчас приковано внимание украинцев. О дебатах на "Олимпийском" и сдаче анализов говорят абсолютно все.

Публичные лица также присоединяются к обсуждению этой важной темы. Так, музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук записал видеообращение к украинцам с хештегом #ВимагаюЗмісту.

Вакарчук призвал отбросить всю ту мишуру, которая окружает эту избирательную кампанию и поставить правильные содержательные вопросы, ответы на которые помогут украинцам сделать осознанный выбор.

"Содержание подменяется формой. Идет постоянное соревнование цветов и слоганов. Пафос против юмора. Билборды против Инстаграма. Молебень против сериала", - заявляет Вакарчук.

Как избиратель, Святослав Вакарчук призвал кандидатов в президенты ответить на действительно важные вопросы:

Как тот или иной кандидат в президенты собирается внедрять в Украине верховенство права?

Какая программа реформирования судебной системы?

Как они собираются возвращать домой наших военнопленных и политических заключенных, которые находятся сейчас в российских тюрьмах?

Каким образом они собираются возвращать оккупированные Крым, Донбасс?

Как их полномочия и политический капитал они используют для того, чтобы заменить коррупцию равными правилами для всех?

Каким они видят будущее украинской армии и какие конкретные пути для внедрения такого видения?

Дебаты Зеленского и Порошенко на стадионе - Вакарчук сделал заявление (видео: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk/)

Ранее мы писали о том, что известные телеведущие выразили желание провести дебаты между Зеленским и Порошенко - среди них Сергей Притула, Юрий Горбунов и Катя Осадчая.

А также сообщали о том, что ошибка в результатах анализа Владимира Зеленского стала предметом обсуждения в социальных сетях.