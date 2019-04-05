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Медики уже сделали два вида исследований анализов Порошенко

Новости » Выборы 2019    05.04.2019 - 17:55
Медики уже сделали два вида исследований анализов Порошенко
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Сейчас медики исследовали мочу и кровь

В анализах президента Украины Петра Порошенко, которые он сдал на НСК "Олимпийский" 5 апреля перед дебатами, не найдено психоактивных веществ. Об этом заявил главный врач городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" Владимир Ярый, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Прямий".

Сообщается, что в течение первых двух часов было сделано два вида исследований.

"В первую очередь, мы исследовали мочу. Это было на стадионе "Олимпийский". Никаких психоактивных веществ найдено не было. И после этого, в течение одного часа сорока минут мы сделали установку с помощью газового хроматографа. Это было исследование крови на наличие алкоголя, он также отсутствовал", - сказал Яровой.

Врач объяснил, что дальше в лабораторию будут направлены образцы волос, и окончательный результат, связанный с употреблением любых психоактивных веществ в течение более длительного времени будет получен в течение двух недель. Результаты анализов покажут данные о последних шести месяцах.

Он также объяснил, что этот процесс исследования вряд ли удастся ускорить.

"Это все что мы можем сделать. На сегодняшний день - это такое достижение медицины. То есть ускорить эту процедуру крайне сложно на сегодняшний день", - подчеркнул он.

Как сообщало РБК-Украина утром 5 апреля Петр Порошенко сдал анализы в медицинском пункте на НСК "Олимпийский". Порошенко согласился на обнародование только тех результатов анализов, которые касаются наличия в организме алкоголя и наркотиков.

Исследование анализов проводится четырьмя клиниками Киева: "Борис", "Медиком", Больница скорой медицинской помощи и Наркологическая больница города.

 

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