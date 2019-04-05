Я хочу це знати: Вакарчук зробив гучну заяву щодо дебатів (відео)

Дебати Зеленського та Порошенка - Вакарчук зробив заяву (фото: РБК-Україна)

Дебати Зеленського та Порошенка на Олімпійському викликали резонанс в українському суспільстві

До дебатів кандидатів в президенти України Володимира Зеленського і Петра Порошенка наразі прикута увага українців. Про дебати на "Олімпійському" та сдачу аналізів говорять абсолютно всі.

Публічні особи також долучаються до обговорення цієї важливої теми. Так, музикант і громадський діяч Святослав Вакарчук записав відеозвернення до українців з хештегом #ВимагаюЗмісту.

Вакарчук закликав відкинути всю ту мішуру, яка оточує цю виборчу кампанію і поставити правильні змістовні запитання, відповіді на які допоможуть українцям зробити усвідомлений вибір.

"Зміст підміняється формою. Йде постійне змагання кольорів і слоганів. Пафос проти гумору. Білборди проти Інстаграму. Молебен проти серіалу", - заявляє Вакарчук.

Як виборець, Святослав Вакарчук закликав кандидатів в президенти відповісти на дійсно важливі питання:

Як той чи інший кандидат в президенти збирається впроваджувати в Україні верховенство права?

Яка програма реформування судової системи?

Як вони збираються повертати додому наших військовополонених та політичних в’язнів, які перебувають зараз в російських тюрмах?

Яким чином вони збираються повертати окуповані Крим, Донбас?

Як їх повноваження та політичний капітал вони використають для того, щоб замінити корупцію рівними правилами для всіх?

Яким вони бачать майбутнє української армії і які конкретні шляхи для впровадження такого бачення?

Дебати Зеленського та Порошенка - Вакарчук зробив заяву (відео: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk/)

Раніше ми писали про те, що відомі телеведучі висловили бажання провести дебати між Зеленським і Порошенком - серед них Сергій Притула, Юрій Горбунов та Катя Осадча.

А також повідомляли про те, що помилка в результатах аналізу Володимира Зеленського стала предметом обговорення в соціальних мережах.