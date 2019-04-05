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Я хочу це знати: Вакарчук зробив гучну заяву щодо дебатів (відео)

STYLERВибори 2019    05.04.2019 - 22:35
Я хочу це знати: Вакарчук зробив гучну заяву щодо дебатів (відео)
Дебати Зеленського та Порошенка - Вакарчук зробив заяву (фото: РБК-Україна)

Дебати Зеленського та Порошенка на Олімпійському викликали резонанс в українському суспільстві

До дебатів кандидатів в президенти України Володимира Зеленського і Петра Порошенка наразі прикута увага українців. Про дебати на "Олімпійському" та сдачу аналізів говорять абсолютно всі.

Публічні особи також долучаються до обговорення цієї важливої теми. Так, музикант і громадський діяч Святослав Вакарчук записав відеозвернення до українців з хештегом #ВимагаюЗмісту.

Вакарчук закликав відкинути всю ту мішуру, яка оточує цю виборчу кампанію і поставити правильні змістовні запитання, відповіді на які допоможуть українцям зробити усвідомлений вибір.

"Зміст підміняється формою. Йде постійне змагання кольорів і слоганів. Пафос проти гумору. Білборди проти Інстаграму. Молебен проти серіалу", - заявляє Вакарчук.

Як виборець, Святослав Вакарчук закликав кандидатів в президенти відповісти на дійсно важливі питання:

  • Як той чи інший кандидат в президенти збирається впроваджувати в Україні верховенство права?
  • Яка програма реформування судової системи?
  • Як вони збираються повертати додому наших військовополонених та політичних в’язнів, які перебувають зараз в російських тюрмах?
  • Яким чином вони збираються повертати окуповані Крим, Донбас?
  • Як їх повноваження та політичний капітал вони використають для того, щоб замінити корупцію рівними правилами для всіх?
  • Яким вони бачать майбутнє української армії і які конкретні шляхи для впровадження такого бачення?

Дебати Зеленського та Порошенка - Вакарчук зробив заяву (відео: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk/)

Раніше ми писали про те, що відомі телеведучі висловили бажання провести дебати між Зеленським і Порошенком - серед них Сергій Притула, Юрій Горбунов та Катя Осадча.

А також повідомляли про те, що помилка в результатах аналізу Володимира Зеленського стала предметом обговорення в соціальних мережах.

На "Олімпійському" вже почали водити екскурсії в кабінет для здачі аналізів Аналізи у Зеленського брав актор "Сватів" і учасник ТВ-шоу
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
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