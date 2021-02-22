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В Херсоне двух детей отнесло на льдине на средину Днепра (видео)

Автор: Роман Мирончук

В Украину пришло тепло и все начало таять. При этом дети продолжают играть на льду и это может быть очень опасно. Так, в Херсоне двое детей оказались на льдине посреди Днепра.

Об этом сообщает Telegram-канал "Украина в шоке".

Эта история не закончилась трагедией, поскольку детей увидел местный житель и приплыл за ними на лодке.

Напомним, в Херсоне маршрутчик возит отличников бесплатно, чтобы повысить успеваемость в школе. Щедрый водитель-"меценат" ездит в автобусе, который курсирует по 33-му маршруту.

Мужчина просит школьников показать свои дневники, и если там оценки от 10 до 12 баллов - возвращает деньги, которые они заплатили за проезд. Такая инициатива водителя маршрутки восхитила украинцев. Некоторые предположили, что и другие водители последуют примеру коллеги, чтобы побудить хорошо учиться как можно больше школьников.

Мы также писали о том, что за последние недели волна самоубийств и ужасных отравлений всколыхнула родителей и психологов. При этом детский психолог Елена Погорелова рассказала, почему дети даже из абсолютно нормальных семей подпадают под влияние опасных кураторов в соцсетях и как их можно защитить.

Она рассказала, что в подростковом возрасте дети непредсказуемы и очень хотят самоутверждения в коллективе. Это и становиться причиной их странных поступков.

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