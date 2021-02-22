В Херсоні двох дітей віднесло на крижині на середину Дніпра (відео)

В Україну прийшло тепло і все почало танути. При цьому діти продовжують грати на льоду і це може бути дуже небезпечно. Так, у Херсоні двоє дітей опинилися на крижині посеред Дніпра.

Ця історія не закінчилася трагедією, оскільки дітей побачив місцевий житель і приплив за ними на човні.

Нагадаємо, у Херсоні маршрутник возить відмінників безкоштовно, щоб підвищити успішність у школі. Щедрий водій-"меценат" їздить в автобусі, що курсує по 33-му маршруту.

Чоловік просить школярів показати свої щоденники, якщо там оцінки від 10 до 12 балів - повертає гроші, які вони заплатили за проїзд. Така ініціатива водія маршрутки захопила українців. Деякі припустили, що і інші водії візьмуть приклад з колеги, щоб спонукати добре вчитися якомога більше школярів.

Ми також писали про те, що за останні тижні хвиля самогубств і жахливих отруєнь сколихнула батьків і психологів. При цьому дитячий психолог Олена Погорєлова розповіла, чому діти навіть з абсолютно нормальних сімей підпадають під вплив небезпечних кураторів в соцмережах і як можна їх захистити.

Вона розповіла, що в підлітковому віці діти непередбачувані і дуже хочуть самоствердження в колективі. Це й стає причиною їх дивних вчинків.