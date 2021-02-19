В Херсоне маршрутчик возит отличников бесплатно, чтобы повысить успеваемость в школе
В Херсоне водитель маршрутки не берет плату за проезд у школьников, которые хорошо учатся. Мужчина таким образом пытается побудить детей повышать свою успеваемость в школах.
О благородном маршрутчике рассказала местная жительница Татьяна Близнецова в Facebook.
Щедрый водитель-"меценат" ездит в автобусе, который курсирует по 33-му маршруту.
Мужчина просит пассажиров школьного возраста показать свои дневники, и если там оценки от 10 до 12 баллов - возвращает деньги, оплаченные ребятами за проезд.
"Говорит, что таким способом решил повысить успеваемость в школе", - пишет женщина.
В Херсоне маршрутчик возит прилежных учеников бесплатно (фото с Facebook-страницы Татьяны Близнецовой)
Такая инициатива водителя маршрутки в Херсоне восхитила украинцев, и в сети высказывают предположение, что и другие маршрутчики последуют примеру коллеги, чтобы побудить прилежно учиться как можно больше школьников.
- Большой поклон ему. Если бы все такие были, то было бы очень хорошо, и все бы вокруг поменялось
- Крутецкий водила!
- Супер. Вы мой герой. Это невероятно, что есть еще такие люди. Браво!!!
- Как хорошо, что еще есть нормальные люди, а то только и пишут про придурков, которые высаживают в мороз детей на дороге!
- Молодец! Дай Бог здоровья этому водителю на многие годы! Только у таких людей воспитывается здоровая и умная нация! Побольше бы таких поступков от людей.
- Пишите какой город, потому что пол страны перепостили как "своего"
- Человек от Бога! Здоровья вам и вашей семье!
- Умница. Хорошо, что есть исключения. И водитель маршрутки - это не синоним хамства.
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